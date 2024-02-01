Bel ağrısında ilk yapılması gereken! 15 dakika boyunca...

Op. Dr. Emre Ünal, soğuk ve karlı havaların, bel ve boyun fıtıklarına etkisini anlattı.

Soğuk havalarda, özellikle bel bölgesini sıcak tutan kıyafetler giymenin önemini vurgulayan Ünal, bel ağrısında ilk yapılması gerekenin, "bel bölgesine en az 15 dakika sıcak su torbası koyulması ve dinlenme" olduğunu anlattı.

Bel fıtığının, omurga kemikleri arasında bulunan "disk" adlı kıkırdak dokuların zamanla bozularak, bulunduğu yerden çıkmasıyla yaşandığını kaydeden Ünal, bu bozulmanın "yaşın ilerlemesi, ağır kaldırma, sigara içme ve kilolu olma" gibi etkenlerle oluştuğuna değindi.

Ünal, soğuk havalarda dokuların, kasların, eklemlerin ve bağ dokuların büzüşerek sertleştiğini kaydederek, bu durumda dokulara daha az kan gittiği için hareket kabiliyetinin azaldığını ve bel bölgesinde bulunan kas, eklem ve bağ dokularda yaşanan gerginliğin ağrıya neden olduğuna işaret etti.

"SOĞUK HAVALARDA BEL FITIĞINA BAĞLI OLUŞAN AĞRI DAHA ŞİDDETLENİYOR"

Op. Dr. Emre Ünal, bel fıtığı sorunu yaşayan insanların, belden daha fazla kalça ve bacak ağrısı yaşadığının altını çizerek, "Soğuk havanın bel fıtığı gelişmesi konusunda bir katkısı olmamakla beraber, soğuk havalarda bel fıtığına bağlı oluşan ağrının daha şiddetlendiğini polikliniklerimizde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bel ağrısı veya bel fıtığından korunmak için önerilerde bulunan Ünal, "düzenli egzersiz yapma, kiloya dikkat etme, şekerli gıdalardan uzak durma, sigara kullanmama ve bel bölgesini soğuktan korumanın" önemli olduğunu belirtti.