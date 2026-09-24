Bel ağrısında kritik ayrıntı! Dinlenince mi geçiyor, hareket edince mi?

"SABAH TUTUKLUĞU ÖNEMLİ BİR İPUCU OLABİLİR" İltihaplı romatizmal hastalıklarda bel ağrısına sabah tutukluğunun da eşlik edebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kobak, "Sabah yataktan kalkmakta zorlanma, bel ve kalça bölgesinde uzun süren tutukluk, hareket ettikçe açılma ve şikâyetlerin haftalar ya da aylar boyunca devam etmesi, özellikle genç erişkinlerde aksiyel spondiloartrit gibi hastalıklar açısından değerlendirilmelidir. Bu tür ağrıların yalnızca 'fıtık' olarak düşünülmesi tanının gecikmesine neden olabilir" dedi.



"KALÇA VE BEL BÖLGESİNDEKİ AĞRININ KAYNAĞI ARAŞTIRILMALI"

Bazı romatizmal hastalıklarda bel ağrısının kalça bölgesinde de hissedilebildiğini belirten Prof. Dr. Kobak, "Özellikle sağ ve sol kalça arasında yer değiştiren ağrı, uzun süreli sabah tutukluğu, geceleri ortaya çıkan ağrı veya hareketle rahatlama gibi bulgular bir arada değerlendirildiğinde romatizmal bir neden düşünülmelidir. Bunun yanında gözde kızarıklık ve ağrı, ciltte sedef hastalığı, bağırsak şikâyetleri veya ailede romatizmal hastalık öyküsü gibi bulguların varlığı da hekime mutlaka aktarılmalıdır" ifadelerini kullandı.