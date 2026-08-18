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Bel ağrısını hafife almayın! Böbrek taşı kalıcı hasara yol açabiliyor

Yeterli miktarda su içmemek, böbrek taşı oluşumunda önemli risk faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle sıcak havalarda terlemeyle artan sıvı kaybı, yeterince su tüketilmediğinde taş oluşumunu kolaylaştırabiliyor. Uzmanlar, böbrek taşının yalnızca şiddetli ağrıya yol açmadığını, tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarının ciddi şekilde zarar görebileceğini belirterek, taş oluşumunu önlemek için dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 08:51 PAYLAŞ ABONE OL

Şiddetli bel ağrısıyla başlayan böbrek taşı, tedavi edilmediğinde yalnızca ağrıya değil, kalıcı böbrek hasarına da neden olabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, taşın yerine ve büyüklüğüne göre tedavinin değiştiğini belirterek, düzenli takip ve yeterli sıvı tüketiminin taş oluşumunu önlemede kritik rol oynadığını vurguladı.

TEDAVİ EDİLMEYEN TAŞ BÖBREĞE KALICI ZARAR VEREBİLİR Böbrek taşının toplumda oldukça yaygın görülen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Atış, "Toplumumuzun yaklaşık yüzde 10-12'sinde böbrek taşı görülüyor. Taş hastalığı doğru zamanda ve uygun şekilde tedavi edilmezse böbreğin fonksiyonunu kaybetmesine kadar ilerleyebilen ciddi sorunlara neden olabilir. Tedavi planı; taşın büyüklüğüne, bulunduğu yere ve böbrekte oluşturduğu hasara göre belirlenmelidir" dedi.