Bel ağrısının ardında o ev işi yatıyor olabilir! Ağrıların azalması için bulaşık yıkarken…

İşte görünüşte zararsız duran ancak aslında bel ağrılarınızın sebebi olabilecek günlük yaşantıda yapılan o hatalar…
SIK SIK ASİTLİ İÇECEK TÜKETMEK
Şekerli içecekleri yudumlamak enerjinizi yüksek tutmanın en sağlıklı yolu değildir ve diğer birçok sağlık riskinin yanı sıra bel ağrınızı da kötüleştirebilir. Şekerli ve asitli içecekler içme alışkanlığı böbrek taşlarına neden olabilir. Bu da şiddetli sırt ağrılarına neden olabilir. Gazlı içecekler içmek aynı zamanda sindirim sisteminizde gazın sıkışmasına neden olur ve omurganıza baskı yapar. Bir bardak asitli içecek içtikten sonra sırtınız ağrıyorsa su alımınızı artırmanın zamanı gelmiş olabilir.
STRESLİ OLMAK
Vücudunuz stres hormonları salgıladığında kaslarınızın içgüdüsel olarak kasılmasına neden olur. Kaslarınızdaki gerginlik boynunuzda, omuzlarınızda ve sırtınızda ağrılı hislere yol açar. Çalışmalar, günlük rutininize rahatlamayı dahil etmenin sırt ve bel ağrısını etkili bir şekilde iyileştirebileceğini göstermiştir.
YANLIŞ YASTIKLA UYUMAK
Çok büyük bir yastıkta uyuduğunuzda, rahatlık hissinden hoşlanabilirsiniz ancak bunun sonucunda ortaya çıkan bel ağrısı yaşıyor olabilirsiniz. Çoğu yastık başınızı doğal olmayan bir pozisyona sokar, bu da boynunuza ve omurganıza baskı uygulayarak ağrıya ve kötü bir uykuya neden olur. Yastık olmadan uyumayı hayal edemiyorsanız, kendi ölçülerinize uygun bir tane arayın ve bir tane daha dizlerinizin arasına veya altına koyun. Bu uyku pozisyonlarının omurganıza binen stresi azalttığı kanıtlanmıştır.
BULAŞIKLARI YANLIŞ ŞEKİLDE YIKAMAK
Bulaşıkları yıkarken lavabonun üzerine eğilmek belinizin alt kısmına baskı uygulayarak bu bölgedeki kasların gerilmesine neden olur. Bu pozisyonu birkaç dakika sürdürdüğünüzde her gün sırtınızı incitiyor olabilirsiniz. Belinizin zorlanmasını önlemek için bir bacağınızı küçük bir taburenin üzerine koyun. Bu, duruşunuzu ayarlamanıza ve sırtınızı germenize engel olmanıza yardımcı olacaktır.
ÇOK SIK MERDİVEN ÇIKMAK
Merdiven inip çıkmak genellikle sağlıklı bir alışkanlık olarak görülse de, bel ağrınız varsa formda kalmanın en ideal yolu değildir. Diz veya sırt ağrınız varsa, daha fazla egzersiz yapmanın bir yolu olarak merdivenleri kullanmadan önce doktorunuza danışmanız daha iyi olur.
YATAKTA KİTAP OKUMAK
Uyumadan önce en sevdiğiniz kitabın birkaç sayfasını okuma alışkanlığı, omuzlarınızda ve sırtınızda sertliğe neden olabilir. Yatakta kitap okurken geriye yaslandığımızda omurga ve alt sırt kaslarında gerginlik meydana gelir ve bu da ağrıya yol açar. Uyumadan önce kitap okumak yoğun bir günün ardından rahatlamanıza yardımcı oluyorsa, omurga desteği iyi olan bir sandalyede okumak sizi bel ağrılarından kurtarabilir.