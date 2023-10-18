Bel ağrısının ardında o ev işi yatıyor olabilir! Ağrıların azalması için bulaşık yıkarken…

YANLIŞ YASTIKLA UYUMAK Çok büyük bir yastıkta uyuduğunuzda, rahatlık hissinden hoşlanabilirsiniz ancak bunun sonucunda ortaya çıkan bel ağrısı yaşıyor olabilirsiniz. Çoğu yastık başınızı doğal olmayan bir pozisyona sokar, bu da boynunuza ve omurganıza baskı uygulayarak ağrıya ve kötü bir uykuya neden olur. Yastık olmadan uyumayı hayal edemiyorsanız, kendi ölçülerinize uygun bir tane arayın ve bir tane daha dizlerinizin arasına veya altına koyun. Bu uyku pozisyonlarının omurganıza binen stresi azalttığı kanıtlanmıştır.

BULAŞIKLARI YANLIŞ ŞEKİLDE YIKAMAK Bulaşıkları yıkarken lavabonun üzerine eğilmek belinizin alt kısmına baskı uygulayarak bu bölgedeki kasların gerilmesine neden olur. Bu pozisyonu birkaç dakika sürdürdüğünüzde her gün sırtınızı incitiyor olabilirsiniz. Belinizin zorlanmasını önlemek için bir bacağınızı küçük bir taburenin üzerine koyun. Bu, duruşunuzu ayarlamanıza ve sırtınızı germenize engel olmanıza yardımcı olacaktır.