Belirti vermeden ilerliyor! Karaciğer yağlanması siroza neden olabilir

Karaciğer yağlanması, çağımızın en yaygın sağlık problemlerinden biri haline geldi. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, son yıllarda bu hastalığın hızlı bir artış gösterdiğine dikkat çekerek, modern yaşam tarzının karaciğer sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, "25 yıldır hekimlik yapıyorum. Geçmişte karaciğer sirozunun en sık nedeni hepatit B ve C idi. Ancak bugün en önemli neden karaciğer yağlanması. Bu artışın temelinde obezite, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve alkol tüketimi yer alıyor" dedi.