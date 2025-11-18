Belirti vermeden sinsice ilerliyor! "Bu kanser türünde erken tanı şart..."

SIK İDRARA ÇIKMA BELİRTİLER ARASINDA Prof. Dr. Atuğ, hastalığın, erken evrede çoğu zaman belirti vermediğinin de altını çizerek, şöyle dedi: "İlerleyen seviyede sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrar akımında zayıflama, tam boşaltamama hissi görülebilir. Bu şikayetler, her zaman kansere bağlı değildir; iyi huylu prostat büyümesinde de görülür. Prostat kanseri erken tanıyla büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. Modern görüntüleme, robotik cerrahi, gelişmiş radyoterapi teknikleri, yeni nesil ilaçlar ve teranostik yaklaşımlar sayesinde, birçok hastada daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam mümkündür."





ROBOTİK CERRAHİ 'ALTIN STANDART'

Prostatta, tedavi seçenekleri arasında yer alan ve 'altın standart' olarak kabul edilen robotik cerrahi ile daha hassas diseksiyon, daha az kan kaybı, daha hızlı iyileşme gibi avantajlar sağlandığını da söyleyen Prof. Dr. Atuğ, şöyle dedi: "Orta riskli hastalıkta hastanın yaşına ve tercihine göre robotik cerrahiyle radikal prostatektomi veya radyoterapi (gerektiğinde kısa süreli testosteron hormonunu baskılama tedavisi eklenerek) planlanır. Yüksek riskli hastalıkta robotik radikal prostatektomi veya radyoterapi ile uzun süreli hormon tedavisi tercih edilir. Bu karar, pek çok branşın katıldığı bir tümör konseyinde verilir. Son olarak metastatik hastalıkta hedef, yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırmaktır. Testosteron hormonunu baskılama tedavisine ek olarak yeni nesil androjen baskılayıcıları pek çok hastada ömrü uzatır. Uygun olgularda kemoterapi, radyoterapi ve nükleer tıp yöntemleri (teranostik yaklaşımlar) gündeme gelir."