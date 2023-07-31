"Benleri yok ediyor" vaadine dikkat! Cilt kanseri teşhisinde büyük risklere neden oluyor

Biz biliyoruz ki bu şekilde satılan ürünler genellikle çok yüksek konsantrasyonda salisilik asit ya da farklı tehlikeli maddeler içermektedir. Bu maddelerin, bu ürünlerin deriyle bir defalık temasında bile geri dönüşü olmayan lekeler, kalıcı izler ya da antibiyotik tedavisi gerektiren farklı enfektif durumlar ortaya çıkabilmektedir. Belki bunlardan en kötüsü, en korktuğumuz mevcut olan ve daha tanı almamış bir kanser dokusuna bu ürünler uygulandığında kanserin ortaya çıkmasını belli bir miktar geciktirmektedir. Bu tanının alma süresi uzamaktadır. Böyle durumlarda kanserli doku farklı iç organ metastazlarına neden olabilmektedir. Aynı şekilde bu internette satılan ürünler gibi güzellik merkezlerinde doktor kontrolü olmadan yapılan lazer kötü sonuçlara yol açabilmektedir. Tıp literatüründe bununla ilgili yayınlanmış vakalar bulunmaktadır.