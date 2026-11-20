Çocukluk çağında sık görülen kanser türleri arasında böbreklerde görülen Wilms tümörü, böbrek üstü bezleri ve sempatik sinir sistemi dokularında meydana gelen nöroblastomlar yer alıyor. Bu tümör türleri hakkında bilgi veren Daviva Avcılar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Şenel, "Wilms tümörü ve nöroblastom aslında sık olarak aynı bölgede görüldüğü için birbirleriyle karışabilir. Bunlar doğuştan olan hücrelerden gelişen tümörlerdir ama bu iki tümör farklı dokulardan gelişirler. Wilms tümörü böbreklere yerleşirken, nöroblastom böbrek üstü bezlerinde en sık olmak üzere periferik sinir sisteminin birçok yerinde gözükebilir ama en sık böbrek üstü bezinde görülür" dedi.



DOĞUŞTAN GELEN HÜCRELERLE GELİŞEN TÜMÖRLERDİR

"Çocukluk çağı tümörleri daha çok doğuştan olan ilkel hücrelerden gelişen tümörlerdir" diyen Doç. Dr. Şenel, "Nöroblastom daha çok nöroblastom dediğimiz konjenital sinir sistemi kökenli hücrelerden gelişirken, Wilms tümörleri (nefroblastom) embriyonel kökenli böbrek dokusunu oluşturan anne karnındaki embriyolojik dokulardan gelişir. Beraberinde genetik bir altyapı da olabilir. Bu tümöre başka hastalıklar da eşlik edebilir. Tek başlarına görüldükleri gibi başka anomalilerle beraber de görülme olasılığı çok sıktır" ifadelerini kullandı.



BİR YAŞIN ALTINDA BİLE GÖRÜLEBİLİYOR

İki kanser türünün de 5 yaş altı çocuklarda sık görülen solid tümör olduğunu belirten Doç. Dr. Şenel, "Genelde 5 yaş üstünde daha nadir gözükürler. Nöroblastom 1 yaşın altındaki çocuklarda bile gözükebilir. Yani doğuştan bile olabilecek bir tümördür. İkisinin de en sık karşılaştığımız yaş aralığı 0-5 yaştır" dedi.



WİLMS TÜMÖRLERİNDE TANI GECİKEBİLİYOR

Bu kanserlerin belirtilerine de değinen Şenel, nöroblastom belirtilerini şöyle anlattı: "Nöroblastomun kendi salgıladığı birtakım hormonlar olduğu için daha erken bulgular verir. Çocukta terleme, ateş basması, kilo kaybı, karın ağrısı, ishal gibi semptomları daha erken gösterir. Bunun sonucunda da tümöre bağlı tanı daha erken konur."