Beslenme uzmanı uyardı: Böyle yemek yemek kilo aldırıyor!

YEMEK MASASINDA TV, TABLET VE TELEFON BULUNDURMAYIN

Ekransız bir yeme rutini oluşturmanın mümkün olduğunu dile getiren Uzm. Dyt. Köleoğlu, bunun çocuğun genel sağlık ve beslenme alışkanlıklarını da iyileştirebileceğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu:

"Ailece düzenli yemek yemek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasına yardımcı olur. Yemek zamanlarında ekranları kapatın ve aile bireylerinin birbirleriyle etkileşimde bulunduğu bir ortam oluşturun. Yemek yeme alanlarını ekranlardan uzak tutun. Yemek masasında televizyon, tablet veya telefon bulundurmayın. Bu, dikkatin yemeğe odaklanmasını sağlar. Çocuklara, yemek yerken yemeğin tadını çıkarmayı, yavaş yemeyi ve her lokmanın tadını almalarını öğretin. Bu, tokluk hissinin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve aşırı yemeyi engeller. Çocukları, ekranın yemek yeme üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirin. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları için onları eğitin."