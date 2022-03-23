Beslenme uzmanlarına göre asla yenmemesi gereken 3 gıda

EN SAĞLIKSIZ GIDALAR
Diyetisyen Luke Corey'in bir haber sitesine verdiği röportajda dediği gibi; "Yenebilecek en kötü gıdalar kalori bakımından yüksek ancak besleyici olan vitamin ve mineral gibi değerleri en düşük olanlardır." Bu bakımdan en zararlı gıdalardan başında ise şunlar geliyor;
Corey sözlerine "bu gıdalar aynı zamanda yüksek sodyum ve şeker içerdiği için ciddi hastalıklara ve sağlık sorunlarına yol açabilir" diyerek sözlerine devam ediyor.
Uzmanlar paketli gıdaları almadan önce mutlaka etiketlerini kontrol etmenizi öneriyorlar. İçeriğinde daha az eklenmiş şeker, doymuş yağ ve sodyum bulunduran ürünler seçerek sağlığınızı korumaya özen gösterebilirsiniz. Eklenmiş şeker ise yapım aşamasına veya sonrasına gıdanın içerisine katılan fazladan şeker olarak kabul ediliyor. Evde çayınıza kattığınız şeker ve tatlandırıcılar da aslında bu kategoriye girmekte.
Bu noktada diyetisyenlerin yanı sıra sporcuların beslenme uzmanlığını yapan Nancy Clark çeşitli uyarılarda bulunuyor. Sözlerine "iyi veya kötü besin yoktur, dengeli veya dengesiz beslenme vardır" diyerek başlayan Clark, sağlıksız olarak adlandırdığımız besinlere karşı bakış açımızın da değişmesi gerektiğini söylüyor.
Örneğin doğum gününde yenen bir dilim pastanın kimseye zararının olmadığını, aksine bu anın aile ve arkadaşlarla keyif alınması gereken bir an olduğunu vurguluyor. "Yemek yemek kötü bir şey değil, birçok danışanım kendi doğum günü pastasını bile yemiyor" diyor ve ekliyor " beslenme düzenine karşı mükemmeliyetçi bir tutumda olmak kendilerine fazla yüklenmelerine ve kendi doğum günü pastalarını yedikleri için suçluluk duymalarına neden oluyor". Bunun aksine verdiği örnekte ise herkes tarafından sağlıklı besin olarak kabul edilen elmadan bir tane yemekte sorun olmadığını ancak sadece elma yenen bir diyetin de sağlıklı olamayacağını ekliyor.
BUNLARI ASLA YEMEYİN
Donmuş Pizza
Mayo Kliniğin Beslenme uzmanı Corey'in ilk sırasında donmuş pizzalar bulunuyor. Neredeyse tüm donmuş pizzaların içeriğinde yüksek oranda doymuş yağ, şeker ve sodyum bulunmasının yanı sıra kalori bakımından da oldukça yüksek olan bu gıdanın yararlı besinler barındırmadığını iletiyor.
Gazlı İçecekler
Gazlı içeceklerin tamamı yüksek oranda şeker içerdiği gibi kalori bakımından da çok yüksek değerlere sahip. Gün içerisinde fazlaca tüketilebilen kola ve gazoz gibi gazlı içecekler kilo almaya ve sağlığınızın kötü yönde etkilenmesine sebep olabilir.
İşlenmiş Etler
Sosis ve birçok şarküteri eti yüksek kalori ve sodyum oranına sahip olduğu gibi doymuş yağ, nitrat ve nitrit gibi sağlığı tehdit edici maddeler barındırıyor.