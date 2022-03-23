Beslenme uzmanlarına göre asla yenmemesi gereken 3 gıda

EN SAĞLIKSIZ GIDALAR

Diyetisyen Luke Corey'in bir haber sitesine verdiği röportajda dediği gibi; "Yenebilecek en kötü gıdalar kalori bakımından yüksek ancak besleyici olan vitamin ve mineral gibi değerleri en düşük olanlardır." Bu bakımdan en zararlı gıdalardan başında ise şunlar geliyor;

Gazlı içecekler

Hamur işleri

Pastalar

Kızarmış yiyecekler

Sosis

Donmuş gıdalar

İşlenmiş gıdalar

Corey sözlerine "bu gıdalar aynı zamanda yüksek sodyum ve şeker içerdiği için ciddi hastalıklara ve sağlık sorunlarına yol açabilir" diyerek sözlerine devam ediyor.