Beyazlayan saçları geri döndürmenin yolu!





HÜCRELER ZARAR GÖRÜYOR

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, tüm bu saç beyazlatan faktörlerin içinde stres ve üzüntünün çok büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Çünkü, stres, vücutta serbest radikallerin artmasına neden oluyor ve bu da melanosit hücrelerinin zarar görmesine yol açıyor. Bu da merhum sanatçı Adnan Şenses'in seslendirdiği, "Neden saçların beyazlamış, arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var?" şarkısındaki saçların beyazlama nedeninin stres, üzüntü ve dertler olduğunu kanıtlar nitelikle.