Beyin fonksiyonlarını en üst seviyeye çıkarıyor! Kahvaltıda 2 adet tüketirseniz…

Çeşitli araştırmalara göre, yaban mersininin Alzheimer hastalığı ve bunama riskini düşürmeye, bilişsel gerileme oranını yavaşlatmaya, sinirsel aktivasyonu iyileştirmeye ve hafıza performansını artırmaya yardımcı olmaktadır.

YUMURTA Yumurtalar, özellikle içinde bulunan iki besin maddesi nedeniyle beyin sağlığımız için harikadır. Bu iki madde ise kolin ve luteindir. Kolin , fetal beyin gelişimi ve beyin fonksiyonu için kritik olan temel bir besindir ancak tipik olarak tüketilen birçok gıdada yüksek miktarlarda bulunmamaktadır.