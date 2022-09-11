Beyin fonksiyonlarını en üst seviyeye çıkarıyor! Kahvaltıda 2 adet tüketirseniz…

Beynimizi genç tutmak adına düzenli egzersiz yapmak, elimizden geldiğince stresi azaltmak, kendimizi zihinsel olarak uyarılmış halde tutmak öneriliyor olsa da bu noktada en önemlisi beyin açısından sağlıklı yiyecekler yemektir.
Beyin için sağlıklı besinler, kalbi ve kan damarlarını da sağlıklı tutmak için çalışan ve aynı zamanda bizi kronik hastalıklardan koruyan besinlerdir. İşte o besinler…
YABAN MERSİNİ
Yaşamın tüm aşamalarında düzenli yaban mersini tüketimi beyni çeşitli şekillerde desteklemektedir. Çalışmalar, özellikle yaşlı insanlarda yaygın olarak gelişen durumlara karşı yaban mersinin beyin güçlendirici faydalar olduğunu göstermektedir.
Çeşitli araştırmalara göre, yaban mersininin Alzheimer hastalığı ve bunama riskini düşürmeye, bilişsel gerileme oranını yavaşlatmaya, sinirsel aktivasyonu iyileştirmeye ve hafıza performansını artırmaya yardımcı olmaktadır.
YUMURTA
Yumurtalar, özellikle içinde bulunan iki besin maddesi nedeniyle beyin sağlığımız için harikadır. Bu iki madde ise kolin ve luteindir. Kolin , fetal beyin gelişimi ve beyin fonksiyonu için kritik olan temel bir besindir ancak tipik olarak tüketilen birçok gıdada yüksek miktarlarda bulunmamaktadır.
Yumurtalar, tüm gıdaların arasında en yüksek kolin miktarına sahip olanlardan biridir. Yumurtada bulunan bir diğer önemli besin maddesi olan lutein de bilişsel işleve yardımcı olmaktadır. Lutein uzun zamandır göz sağlığı ile ilişkilendirilen bir maddedir ancak yapılan araştırmalar, luteinin bilişsel sağlığın üzerinde de rol oynadığını göstermektedir.
TAM TAHILLAR VE SERT KABUKLU YEMİŞLER
DASH ve Akdeniz diyetlerinin yanı sıra bu ikisini birleştiren MIND diyetinin beyin sağlığımız için en ideal beslenme şekillerinden biri olduğu kanıtlanmıştır.
Bir çalışma, bu diyet kalıplarının, yaşlı erkek ve kadınlarda 11 yıllık bir süre boyunca sürekli olarak daha yüksek bilişsel işlev seviyeleri sağladığını göstermiştir.
Tam tahıllar ve sert kabuklu kuruyemişler bu diyetlerin başarısında büyük rol oynayan besinlerdir. DASH, MIND ve Akdeniz diyetlerinin önerilen günlük bir parçası olan bu gıdalar, yüksek bilişsel işlevlerle pozitif olarak ilişkilidir ve temel nöroprotektif gıdalar olarak da adlandırılabilir.
BALIK
Balık yemek, beyninizi korumanın en etkili yollarından biridir.Pincus, Beynin önemli bir yapı taşlarının inşasında gerekli olan omega 3 yağ asitleri olarak EPA ve DHA içermektelerdir. Uzun süreli yeterli DHA tüketimi, gelişmiş hafıza, gelişmiş öğrenme yeteneği ve azaltılmış bilişsel gerileme oranları ile doğrudan ilişkilendirilmektedir.
Beyniniz için en iyi balığı seçmek istiyorsanız tercihinizi yağlı balıklardan yana kullanmanız öneriliyor. En yüksek omega-3 yağ asitleri ise sardalye, somon, ringa balığı, ton balığı, morina, uskumru ve pisi balığı gibi soğuk su balıklarında bulunmaktadır.