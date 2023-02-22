Beyin sağlığını korumada en etkili besin! Bunamaya karşı koyuyor...

B VİTAMİNİ B vitamini yoğurt (doğal), et, balık, kuru baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerde mevcuttur. Bu besinleri ölçülü olarak tüketmek beyin sağlığına katkıda bulunur. B vitamini eksikliği beyin ve sinir sisteminde bazı hasarların oluşmasına neden olabilir. B vitamini aynı zamanda sinir iyileşmesinde de görev alır. Şeker hastalığına bağlı nöropatik ağrıları tedavi etmekte faydalı etkisi mevcuttur.

KİVİ Antioksidan açısından oldukça zengin olan bu besin damar ve beyin sağlığı açısından çok önem taşımaktadır. Beyin gücünü ve belleği arttırır. Ayrıca yüksek oranda C vitamini ve potasyum içerir.