Beyin yaşlandıkça yavaşlamıyor, şekil değiştiriyor! Bilim dünyasını şaşırtan keşif

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden sinir bilimciler, ileri yaşlarda görülen hafıza değişimlerinin beynin yıpranması ya da gerilemesi anlamına gelmediğini, aksine beynin birikmiş tecrübeleri daha verimli kullanmak üzere kendini yeniden yapılandırdığını ortaya koydu. Çalışmada, geleneksel nörobilim çevreleri tarafından uzun süredir savunulan 'yaşlılık bir telafi ve gerileme dönemidir' tezi çürütüldü. Bilim insanları, çocukluk döneminde yaşanan nörolojik sıçramaların bir benzerinin ileri yaşlarda da gerçekleştiğini belirterek, yaşlanmanın zihinsel kapasite kaybı değil, genetik olarak korunmuş adaptif bir gelişim evresi olduğunu öne sürdü.