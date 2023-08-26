Beyindeki tüm zehri temizliyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Genç bir zihin için bu besini yiyin"



3. Yağlı tohumlar: Zengin E vitamini içeriğine sahip olan besinlerdir. American Journal of Epidemiology'de yayınlanan bir araştırma, E vitamininin iyi bir şekilde alınmasının, özellikle yaşlılarda bilişsel düşüşü önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

4. Meyveler: Çilek, frambuaz ve yaban mersini beyin için oldukça önemli besinsel değeri olan meyvelerdir. Yaşlandıkça, beyinde hasar gören hücreler birikir. Bu da, Parkinson ve Alzheimer gibi yaşla ilişkili hastalıklara neden olabilir.

Bu meyve çeşitlerinde bulunan 'polifenoller', hasarlı hücreleri temizleyen proteinleri aktive eder. Ayrıca, taze yaban mersininin koyu mavi rengi serbest radikallerle savaşan ve oldukça güçlü bir antioksidan olan 'antosiyanin' pigmentinden gelir. Bu da beyin için oldukça önemli bir meyve olmasının bir diğer sebebidir.



5. Tam tahıllar: Vücuttaki her şey gibi, beyin de enerji olmadan işlevini yerine getiremez.

Konsantre olma ve odaklanma yeteneği, kanımızdan beyne 'glikoz' şeklinde geçen enerji kaynağı sayesinde gerçekleşir. Düşük glisemik indekse sahip tahıl grubu yardımıyla, kan glikozu yavaşça yükselir ve gün boyu zihinsel olarak uyanık kalmana yardımcı olur.

6. Kurubaklagiller: İçerdikleri izoflavon sayesinde mercimek, nohut, kuru fasulye gibi baklagiller, vücutta sağlığını yitirmiş hücrelerin büyümesini durdurarak bilişsel yaşlanmayı yavaşlatır.