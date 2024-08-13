Beyni çürüten o hata! Genç yaşta Alzheimer sebebi...





Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıkların önüne geçebilmek için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stresten uzak durma ve düzeli sağlık kontrolleri gibi önlemler almanın önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, "Aynı zaman da bu hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi de büyük önem taşımaktadır. Herkesin bu konuda farkındalıklarını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklar kazanmalarını teşvik etmek ilerleyen yıllarda nörolojik hastalıkların yaygınlığını azaltmakta önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.