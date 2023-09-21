Beyni her lokmasıyla gençleştiren "süper besin!": 20'lerde bir zihnin sırrı...

Sağlıklı beslenme, beyninize sunabileceğiniz en büyük koruma katmanını sağlayan noktalardan biri. Süper gıdalar, güçlü bitki bileşikleri içeriği sayesinde sağlık açısından sayısız fayda sunabilir.
AVOKADO
Avokado, son yıllarda oldukça sevilen besinlerden biri olarak en popülerler arasında bulunuyor. Üstelik E vitamini içeriği sayesinde beyin sağlığını büyük oranda destekleyen bu meyve; sağlıklı bir yaşamın da kapılarını aralıyor.
Beslenme terapisti Caroline Hind, avokado tüketmenin sağlığa faydaları olduğu konusunda vurgu yaparken, diyetinize avokadoyla ekleyebileceğiniz çiğ kuruyemişler, yeşil sebzelerin de alacağınız E vitamini ve B vitamini oranını artırabileceğini belirtiyor.
MATCHA
Matcha çayı, son dönemlerin yeni favorilerinden biri. 1100'lü yıllardan beri Japonya'da tüketilen bu çay, birçok faydaya sahip. Tüm dünyaya yayılan bu içecek, stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor ve uyku düzenini sağlamaya yardımcı oluyor. İçeriğindeki bir amino asit türü olan L-theanine ile tüm bu etkilere sahip olan matcha, aynı zamanda beyni de koruyor.
Beyin sağlığı uzmanı James Roy, yeşil çaydan bile fazla etkisinin olduğunu söylüyor. L-theanine ve kafein kombinasyonunun beyin fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri olduğuna da vurgu yapıyor. Fakat yeşil çayın da zengin bir antioksidan kaynağı olduğunu ve aynı bileşiklere sahip olduğu unutulmamalı. Bunun yerine alternatif olarak yeşil çayı da tüketebilirsiniz.
ACAI
Açai meyvesi son dönemlerin bir diğer favorisi olarak öne çıkıyor. İçeriğindeki antioksidanlar ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma gücüne sahip olan bu meyve, hafızayı iyileştiriyor, beyni geliştiriyor.
İçeriğindeki flavonoidler sayesinde hafızada ortaya çıkabilecek gerileme riskini bile 2-3 yıl erteleyebileceğini söyleyen Roy, alternatif olarak yaban mersini de tüketebileceğinizi dile getiriyor. Aynı flavonoidlere sahip olan böğürtlen, ahududu ve frenk üzümü de bu meyve listeleri arasında yerini alıyor.