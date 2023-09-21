Beyni her lokmasıyla gençleştiren "süper besin!": 20'lerde bir zihnin sırrı...

MATCHA Matcha çayı, son dönemlerin yeni favorilerinden biri. 1100'lü yıllardan beri Japonya'da tüketilen bu çay, birçok faydaya sahip. Tüm dünyaya yayılan bu içecek, stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor ve uyku düzenini sağlamaya yardımcı oluyor. İçeriğindeki bir amino asit türü olan L-theanine ile tüm bu etkilere sahip olan matcha, aynı zamanda beyni de koruyor.

Beyin sağlığı uzmanı James Roy, yeşil çaydan bile fazla etkisinin olduğunu söylüyor. L-theanine ve kafein kombinasyonunun beyin fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri olduğuna da vurgu yapıyor. Fakat yeşil çayın da zengin bir antioksidan kaynağı olduğunu ve aynı bileşiklere sahip olduğu unutulmamalı. Bunun yerine alternatif olarak yeşil çayı da tüketebilirsiniz.