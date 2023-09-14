Beyni makine gibi işletiyor! Mutfağınızdan eksik etmeyin beyin sağlığına bire bir…

Public Health Nutrition'da 2019 yılında yayınlanan bir araştırma, vitaminler, mineraller, antioksidanlar, flavanoller, polifenoller ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdaların beyninizi korumaya yardımcı olabileceğini gösterdi. Bu besinler, hafızayı, konsantrasyonu ve genel beyin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilirler. İşte daha iyi beyin sağlığına sahip olmak için yemeniz gereken beş şey.
DAHA İYİ BİR BEYİN SAĞLIĞI İÇİN YEMENİZ GEREKENLER
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Lahana ve ıspanak gibi yapraklı yeşillikler, K vitamini, beta karoten (A vitamininin öncüsü), folat ve E vitamini gibi besinlerle doludur. E vitamini, hücreleri serbest radikal hasarından koruyan bir antioksidandır ve E vitamini ile bağlantılıdır.
Yaşlandıkça bilişsel gerilemenin önlenmesi, K vitamini ve beta karoten ayrıca hafıza kaybını önlemeye ve bilişi geliştirmeye yardımcı olarak beyin sağlığının iyileştirilmesiyle de bağlantılıdır.
Yeşil yapraklı sebzelerin alımını artırmak için smoothie hazırlarken bir avuç yeşillik ekleyebilir ya da en sevdiğiniz yemeği yaparken bir porsiyon yeşillik eklemeyi deneyebilirsiniz.
YUMURTA
Yumurtalar en popüler kahvaltı seçeneklerinden biridir ve bunun da iyi bir nedeni vardır. Özellikle beyin sağlığı söz konusu olduğunda sağlık açısından birçok fayda sunarlar. The American Journal of Clinical Nutrition'da 2019 yılında yayınlanan bir araştırma, düzenli yumurta tüketiminin yetişkinlerde bilişsel performansın iyileşmesiyle ilişkili olduğunu buldu. Yumurta, kolinin en iyi besin kaynaklarından biridir.
Kolin, inflamasyonu azaltmak ve beyin hücreleri arasındaki hafızayı ve iletişimi sürdürmek gibi beyin fonksiyonlarını desteklemekle ilişkilendirilmiştir.
Yumurta genellikle kahvaltıda servis edilse de her öğünde tüketebilirsiniz.
SOMON
Somon genellikle harika bir protein kaynağı olarak bilinir, ancak aynı zamanda beyin sağlığı için de harika olduğunu biliyor muydunuz? Somon gibi yağlı balıklar, beyin gelişimi ve fonksiyonu için kritik olan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir.
Beyin sağlığının iyileştirilmesine ek olarak, bu yağ asitleri kalp hastalığı ve artrit riskinin azaltılmasıyla da ilişkilendirilmiştir. Somon çeşitli şekillerde hazırlanabilir. Kızartılıp doyurucu bir sebze porsiyonuyla eşleştirilebilir veya makarnaya eklenebilir.
YABAN MERSİNİ
Tüm meyveler beyin sağlığına faydalı olsa da yaban mersini listenin başında yer alıyor. C vitamini, K vitamini, manganez ve bitki besinleri dahil olmak üzere vücuda gerekli besin maddelerine katkıda bulunurlar.
Bu besinler beyindeki kan ve oksijen akışını uyarmaya yardımcı olarak konsantrasyonun artmasını sağlar. Public Health Nutrition'da 2019 yılında yayınlanan bir araştırma, yaban mersini gibi çeşitli sebze ve meyveleri içeren bir diyet yemenin yaşa bağlı bilişsel bozukluk, demans ve Alzheimer hastalığı riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu öne sürüyor.
Bu lezzetli meyvenin tadını çıkarmanın birçok yolu vardır; smoothie tarifinize bir avuç eklemeyi veya lezzetli bir reçel olarak tüketmeyi deneyebilirsiniz.
CEVİZ
Kuruyemişler herhangi beslenmeye harika bir katkı sağlar, ancak beyin sağlığına en çok katkıda bulunan cevizdir. Diğer yemişlerle karşılaştırıldığında ceviz iki kat daha fazla antioksidan sunar.
İnflamasyonu ve oksidatif stresi baskılayarak bilişsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olan bitki bazlı bir omega-3 esansiyel yağ asidi olan mükemmel bir alfa-linolenik asit (ALA) kaynağı içerirler.
İnflamasyon ve oksidatif stres Alzheimer hastalığı ve demansla ilişkilendirilmiştir. Nutrients dergisinde yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma, günde yaklaşık 1 ila 2 ons ceviz yemenin bilişsel işlevi iyileştirebileceğini öne sürüyor.
Doyurucu bir salataya bir porsiyon ceviz eklemeyi veya çeşitli kavrulmuş sebzelerle eşleştirmeyi deneyebilirsiniz.