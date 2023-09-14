Beyni makine gibi işletiyor! Mutfağınızdan eksik etmeyin beyin sağlığına bire bir…

SOMON

Somon genellikle harika bir protein kaynağı olarak bilinir, ancak aynı zamanda beyin sağlığı için de harika olduğunu biliyor muydunuz? Somon gibi yağlı balıklar, beyin gelişimi ve fonksiyonu için kritik olan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir.

Beyin sağlığının iyileştirilmesine ek olarak, bu yağ asitleri kalp hastalığı ve artrit riskinin azaltılmasıyla da ilişkilendirilmiştir. Somon çeşitli şekillerde hazırlanabilir. Kızartılıp doyurucu bir sebze porsiyonuyla eşleştirilebilir veya makarnaya eklenebilir.