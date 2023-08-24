Beynin her hücresini öldürüyormuş meğer! Severek tükettiğimiz o besine dikkat...

Bilim insanları, "başlangıçta daha yüksek ultra işlenmiş gıda alımının, takipte depresyonun bir göstergesi olarak daha sonra artan psikolojik sıkıntıyla ilişkili olduğunu" tespit ettiler. İşlenmiş gıda tüketiminin en yüksek olduğu çeyrekte yaşayanların zihinsel sağlık krizi yaşama olasılığı, en alttaki %25'e göre %14 daha fazlaydı.