Beynin her hücresini öldürüyormuş meğer! Severek tükettiğimiz o besine dikkat...

Çalışmanın yazarları, "En yüksek düzeyde işlenmiş gıda tüketen katılımcılarda psikolojik sıkıntı olasılığının arttığı görüldü" açıklamasında bulundular.
"ZİHİNSE SAĞLIK SONUÇLARI DAHA KÖTÜ"
Çalışma, Melbourne'de elde edilen verilere dayanıyordu. Yazarlar, 13 ila 17 yaşları arasındaki ergenlik döneminde büyük miktarda işlenmiş gıda tüketen bireylerin zihinsel sağlık sonuçlarına baktılar.
Bilim insanları, "başlangıçta daha yüksek ultra işlenmiş gıda alımının, takipte depresyonun bir göstergesi olarak daha sonra artan psikolojik sıkıntıyla ilişkili olduğunu" tespit ettiler. İşlenmiş gıda tüketiminin en yüksek olduğu çeyrekte yaşayanların zihinsel sağlık krizi yaşama olasılığı, en alttaki %25'e göre %14 daha fazlaydı.
"PSİKOLOJİK OLARAK DAHA SAVUNMASIZLAR"
İlk örneklem büyüklüğü olan 23.299 katılımcıdan oluşan bu üst popülasyonun, 15 yıllık takipte psikolojik sıkıntı yaşamaya karşı daha savunmasız olduğu bulundu. Bu mücadeleler yazarlar tarafından "depresyonun işareti" olarak adlandırıldı.
Daha önce aşırı işlenmiş gıdalar, artan kanser ve demans riskleriyle de ilişkilendirilmişti. Bilişsel düşüş, cips, kurabiye, dondurulmuş yemek ve soda gibi atıştırmalıkların tüketimiyle de bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
"DEMANS RİSKİ DE %25 DAHA FAZLA"
Bir abur cubur araştırmasına katılan araştırmacılar, abur cuburları çok miktarda tüketenlerde demans tanısı konma ihtimalinin %25 oranında arttığını gözlemledi.
2023'ün başlarında yapılan bir başka araştırma, abur cubur tüketimindeki her %10'luk artış için kanser riskinin %2 arttığını gösterdi.