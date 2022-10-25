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Beynin küçülmesine neden oluyor! Bu vitaminin eksikliği geri dönülmez hasarların sebebi...

Dünya çapındaki en yaygın eksikliklerden biri olan B12 vitamini, ciddi semptomlara neden olabilir. Bu nedenle B12 vitamini eksikliği durumunda vücuttaki birçok fonksiyonun düzenli olarak işlememesi sonucunda önemli sorunlar ortaya çıkabilir. İşte o işlemler…

Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:47
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Beynin küçülmesine neden oluyor! Bu vitaminin eksikliği geri dönülmez hasarların sebebi...

B12 vitamini, vücudun sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretimi, sinir sistemini korumak, yiyeceklerden enerji salınımını sağlamak ve folatın işler bir biçimde kullanılmasında etkin olmak için B12 vitaminine ihtiyaç duyuluyor. Sonuç olarak düşük düzeylerde görülmesi; büyük problemlere yol açabilir.

Ayrıca, bu eksiklik tedavi edilmediğinde bir dizi nörolojik değişikliklere ve hasarlara sebep olabilir. Bu hasarlardan biri de; hafıza kaybıdır. Uzmanlar tarafından listelenen B12 vitamini eksikliği sonuçları arasında görülen semptomlar;

  • Görme sorunları
  • Vücutta iğne batması hissi
  • Fiziksel koordinasyon kaybı
  • Sinir sisteminin diğer kısımlarında hasar

Ayrıca B12 eksikliği geçici kısırlık gibi beklenmeye sonuçlara da neden olabilir. Fakat eksikliğin tedavisinin ardından bu sorunlar çözülebilir.

Üstelik B12 vitamini eksikliği mide kanseri riskini artırabilir. Uzmanlar; bağışıklık sisteminizin midenizdeki sağlıklı hücrelere saldırdığı bir durum olan pernisiyöz aneminin neden olduğu bir B12 vitamini eksikliğiniz varsa, mide kanseri geliştirme riskinin arttığı konusunda da uyarıyor.

Hamileyseniz ve B12 vitamini eksikliğiniz varsa; yeni doğan bebeğinizin beyninde ve omuriliğinde nöral tüp defekti adı verilen soruna neden olabilir. Ayrıca yine beyin ve omurilikte oluşabilecek diğer hasarlar;

  • Spina bifida – bebeğin omurgası düzgün gelişmediğinde ortaya çıkar
  • Anensefali – beynin veya kafatasının bölümlerinin gelişmediği yer
  • Ensefalosel – beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan kese şekildeki fıtıklaşmasıdır

B12 EKSİKLİĞİNİN BAŞLICA BELİRTİLERİ?

  • Deride soluk sarı bir renk
  • Ağrılı ve kırmızı dil
  • Ağızda yaralar
  • Ciltte iğne batma hissi
  • Hareket etmede kısıtlılık
  • Görme açısında kayıp
  • Depresyon
  • Sinirlilik
  • Düşünme biçiminde değişiklikler
  • Zihinsel yeteneklerde düşüş

Uzmanlar, bu semptomların bazıları, B12 vitamini eksikliği olan ancak anemi (kansızlık) gelişmemiş kişilerde de olabilir. B12 eksikliği, çeşitli takviyeler ve enjeksiyonlarla tedavi edilirken, beslenme sistemindeki eksiklikten kaynaklanıyorsa diyet değiştirilebilir.

B12 VİTAMİNİ YÖNÜNDEN EN ZENGİN BESİNLER

  • Et
  • Somon
  • Morina
  • Süt Ürünleri
  • Yumurta
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