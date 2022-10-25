Beynin küçülmesine neden oluyor! Bu vitaminin eksikliği geri dönülmez hasarların sebebi...

Dünya çapındaki en yaygın eksikliklerden biri olan B12 vitamini, ciddi semptomlara neden olabilir. Bu nedenle B12 vitamini eksikliği durumunda vücuttaki birçok fonksiyonun düzenli olarak işlememesi sonucunda önemli sorunlar ortaya çıkabilir. İşte o işlemler…

Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:47 PAYLAŞ ABONE OL

B12 vitamini, vücudun sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretimi, sinir sistemini korumak, yiyeceklerden enerji salınımını sağlamak ve folatın işler bir biçimde kullanılmasında etkin olmak için B12 vitaminine ihtiyaç duyuluyor. Sonuç olarak düşük düzeylerde görülmesi; büyük problemlere yol açabilir.

Ayrıca, bu eksiklik tedavi edilmediğinde bir dizi nörolojik değişikliklere ve hasarlara sebep olabilir. Bu hasarlardan biri de; hafıza kaybıdır. Uzmanlar tarafından listelenen B12 vitamini eksikliği sonuçları arasında görülen semptomlar; Görme sorunları

Vücutta iğne batması hissi

Fiziksel koordinasyon kaybı

Sinir sisteminin diğer kısımlarında hasar