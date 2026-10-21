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Bilgisayar ve telefon kullananlar dikkat! Göz sağlığı için en büyük yanılgı ortaya çıktı

Gün boyunca telefon, bilgisayar ve tablet ekranlarına uzun süre bakmak göz yorgunluğu, kuruluk ve bulanık görme gibi şikayetlere neden olabiliyor. Bu sorunlara karşı çözüm olarak görülen mavi ışık filtreli gözlüklerin ise sanıldığı kadar etkili olmayabileceği belirtiliyor. Üstelik göz yorgunluğunun asıl nedeni mavi ışık değil, uzun süre yakına bakmak ve göz kırpma sıklığının azalması olabilir. Peki, mavi ışık gözlükleri gerçekten işe yarıyor mu, göz sağlığını korumak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

İHA Giriş Tarihi: 21.10.2026 13:11 PAYLAŞ ABONE OL

Gün içinde yoğun bilgisayar, telefon, tablet kullanımı ve artan ekran süreleriyle birlikte mavi ışık filtreli gözlüklerin kullanımı da yaygınlaşmaya başladı. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Altun, mavi ışığın güneşten ve dijital ekranlardan yayılan yüksek enerjili bir görünür ışık olduğunu ifade ederek; gündüz saatlerinde doğal mavi ışığa maruz kalmanın dikkat, uyanıklık ve biyolojik saatin düzenlenmesi açısından faydalı olduğunu belirtti. Doç. Dr. Altun, toplumda oldukça etkili bir çözüm gibi görülen mavi ışık filtreli gözlüklerin gerçek etkilerini ve dijital göz yorgunluğuna karşı alınması gereken doğru önlemleri anlattı.



"EKRANA BAKARKEN GÖZ YORGUNLUĞUNUN ASIL SEBEBİ MAVİ IŞIK DEĞİL"

Uzun süre ekrana bakıldığında yaşanan göz kuruluğu, yanma, bulanık görme ve baş ağrısı gibi şikayetlerin sanılanın aksine doğrudan mavi ışıktan kaynaklanmadığını vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Altun, şöyle konuştu:

"Araştırmaların büyük kısmı, mavi ışık filtreli gözlüklerin bilgisayar kullanımına bağlı göz yorgunluğunu belirgin şekilde azalttığını göstermiyor. Ekrana bakarken yaşanan rahatsızlıklar ekseriyâ mavi ışıktan değil, odaklanma esnasında göz kırpma sayısının azalmasından ve uzun süre yakın mesafeye bakmaktan kaynaklanır. Mavi ışık filtreli gözlüklerin en güçlü olduğu ve fayda sağladığı alan ise uyku düzenidir. Akşam saatlerinde telefon veya bilgisayar kullanımı uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını baskılar. Gece çalışanlar, geç saatlere kadar bilgisayar başında olanlar ve yatmadan önce telefon kullananlar bu gözlüklerden fayda görebilir. Ancak aynı etki cihazların 'gece modu' özellikleri kullanılarak da elde edilebilir."