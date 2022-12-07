Bilim insanları beyni yenileyen meyveyi keşfetti! Fitokimyasallar ile her hücreyi yeniliyor…

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ DUYULUYOR"

Yorgunluk ve hafıza kaybına yol açabilecek bir durum olan daha düşük oksidatif stres seviyeleri de bu süreci destekleyen sonuçlardan biriydi. Krikorian, bu son bulgunun "yaban mersini faydaları için ilginç, potansiyel bir mekanizmaya" işaret ettiğini söyledi.

Tüm bu verilere rağmen, her iki çalışma da yaban mersininin potansiyel faydalarını ortaya koysa da, her ikisi de küçük örneklem boyutları nedeniyle sınırlı bilgiye sahiptir.