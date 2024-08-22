Bilim insanları ortaya çıkardı: Yaşam sürenizi ölçmenin yolu…

Herkes uzun ve sağlıklı yaşamayı amaçlar ve bunun için çaba gösterir. Yine de kimin ne kadar hayatı olacağını kestiremeyiz. Araştırmacılar da tam olarak bu belirsizliğin peşine düştü. Ne kadar yaşayacağınızı söyleyen o faktör ve detaylarını sizin için derledik.

Oldukça şaşırtıcı olan bu testin iddiası kişilerin ne kadar yaşayabileceklerini tek bir faktörle tahmin etmek. Aslında her bir kişinin hayat süresini belirleyecek yaşam tarzı, beslenme rutini, egzersiz yapma sıklığı, genetik gibi birden fazla faktör mevcuttur. Ancak Brezilya'da araştırmacılar bir kişinin yaşam süresini gösterebilecek güçlü bir gösterge keşfettiler.

Bu faktör esneklik. Evet bir kişinin genel sağlık durumu hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırdığı iddia edilen bu faktör eklem hareketlerinin esnekliği. Araştırmacılar 3100 orta yaşlı yetişkinden oluşan bir grup üzerinde çalıştı. Yaklaşık 13 yıl boyunca bu katılımcıları gözlemlemeye devam ettiler.

Bu süre zarfında katılımcıların %10'unu oluşturan 300 kişi hayatını kaybetti. Çalışmanın sonunda hayatta kalan kişilerin esneklik puanları hayatını kaybeden kişilere kıyasla %10 daha yüksek olduğu görülmüştür.

Çalışmanın yazarı Dr. Claudio Gil S. Araujo esnek bir yapıda ve iyi bir dengeye sahip olmanın daha düşük ölüm riski ile bağlantılı olduğunu aynı şekilde azalmış hareket esnekliğinin ise düşük hayatta kalmayla bağlantılı olduğunu söyledi. Ancak tabi ki bu süreçte tek bir faktörün değil esneklik gibi birden çok faktörün etkili olduğunu unutmamak gerekir