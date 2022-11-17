Bilim insanlarından Alzheimer'ı yok edecek çözüm: Bunamanın çaresi "aşk hormonunda" mı?

Alzheimer vakalarında her geçen yıl artış görülmesi ve ilerleyen yıllarda çok daha fazla insanın bu sorunla karşılaşma riski taşıması nedeniyle birçok araştırma yapılıyor. Yakın tarihli bir araştırma ise; umut verici yeni bir tedavinin ortaya çıkan bilişsel gerileme sorunu ortaya çıktıktan sonra "iyileştirebilme" gücüne sahip olabileceğini gösterdi. İşte ayrıntılar…

ALZHEIMER BUNAMAYA NEDEN OLAN HASTALIKLARDAN YALNIZCA BİRİ

Uzmanlar, alzheimerı, hafızayı ve düşünme becerilerini, sonunda ise en basit görevleri yerine getirme yeteneğini yavaş yavaş çok eden bir beyin bozukluğu olarak tanımlıyor. Alzheimer hastalığı, yaşlı yetişkinler arasındaki en yaygın bunama sebebi olarak öne çıkıyor.

"Bunama" terimi ise kişinin günlük yaşamını ve etkinliklerini bozacak derecede düşünme, hatırlama ve akıl yürütme gibi bilişsel işlevlerin kaybı anlamına geliyor. Farklı hastalıklar bunama neden olabilse de Alzheimer'ın ve diğer bilişsel gerileme biçimlerinin arkasındaki neden tam olarak bilinmiyor.

Uzmanlar, nörodejeneratif bozuklukların, ilerleyici ve geri döndürülemez bir nöron kaybı ve beyin işleviyle sonuçlandığını belirtiyor. Bunamaya neden olabilecek diğer hastalıkların Lewy vücut demansı, frontotemporal demans ve vasküler demans olacağı da belirtiliyor.