Bilim insanlarından korkutan uyarı! "Yastığa başını koyar koymaz uyuyakalmak" iyiye işaret değil...

Uyku Bilimcisi olarak da bilinen Dr Sophie Bostock, yatağa girdikten beş dakika sonra uykuya dalmanın 'kötüye işaret' olabileceğini söylüyor. UCL'de doktorasını alan uzman, yıllardır uykuya dair her şeyin çok dikkatli olarak analiz edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.
Dr. Bostock, yedi ila dokuz saatlik uykunun önemli olmasına rağmen, uykunun tek "sağlıklı yönününün" bu olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Örneğin; başınızı yastığa koyar koymaz, beş dakikadan az sürede uyuyakalıyorsanız, dikkat edilmesi gereken konular olduğunu söylüyor.
"UYKUSUZLUĞUN BİR İŞARETİ"
Her Spirit podcast'inde Louise Michin ile konuşan Dr Bostock, "Başınızı yastığa koyar koymaz uykuya dalarsanız, bu genellikle uykusuzluğun bir işaretidir. Yatağa girdikten beş dakika sonra uykuya dalıyorsanız, muhtemelen biraz daha fazla uyumanın faydasını görebilirsiniz."
NHS'ye göre; ortalama bir yetişkinin 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı varken, ortalama bir çocuğun 9 ila 13 saat uykuya ihtiyacı bulunuyor. Uykuya dalmak için ideal sürenin 15 ila 20 dk olduğunu belirten Bostock, yarım saatten uzun süren süren bir uykuya dalma sürecinin de sorunlu olduğunu belirtiyor.
"TV KARŞISINDA KESİNLİKLE UYUMAYIN"
Dr. Bostock, tüm bunların yanı sıra, uykuya dalmadan önce sosyal medyada dolaşmanın veya TV karşısında uyumayı beklemenin en hatalı kararlardan biri olduğunu vurguluyor.
NHS'ye göre, ortalama bir yetişkinin 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı varken, ortalama bir çocuğun 9 ila 13 saat uykuya ihtiyacı vardır.
"VÜCUDUN UYKUYA HAZIR OLDUĞUNUN İŞARETİ..."
Bostock; "Yorgun olduğumuzda uykuyu ertelemeye karşı çok hassasızdır, bu nedenle uykuyla ilgili kararları yorgun olmadığınızda vermeye çalışın. Sorun zaten yorgun olduğumuzda ortaya çıkıyor" diyerek dikkatli olunması gerektiğine dair önemli uyarılarda bulundu.
"Göz kapaklarının ağırlaştığını, belki biraz kaşındığını hissettiğinizde, bu vücudunuzun yatmaya hazır olduğunun bir işareti" diyen Bostock, yatak ve uyku arasında olumlu bir zihinsel bağ geliştirilmesi gerektiğini belirtti.