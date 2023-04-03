Bilim insanlarından korkutan uyarı! "Yastığa başını koyar koymaz uyuyakalmak" iyiye işaret değil...

Uyku Bilimcisi olarak da bilinen Dr Sophie Bostock, yatağa girdikten beş dakika sonra uykuya dalmanın 'kötüye işaret' olabileceğini söylüyor. UCL'de doktorasını alan uzman, yıllardır uykuya dair her şeyin çok dikkatli olarak analiz edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Dr. Bostock, yedi ila dokuz saatlik uykunun önemli olmasına rağmen, uykunun tek "sağlıklı yönününün" bu olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Örneğin; başınızı yastığa koyar koymaz, beş dakikadan az sürede uyuyakalıyorsanız, dikkat edilmesi gereken konular olduğunu söylüyor.