Bilimsel olarak kanıtlandı! İşte kadın ve erkek beyni arasındaki fark…

Sonuçlara göre, ortalama olarak yüzde iki daha yüksek puan alıyorlar. Erkeklerin anne karnında daha fazla testosterona maruz kaldıkları için daha az empatik olabilmelerine ve kadınların genellikle diğer insanlara karşı kibar ve dikkatli olmaları için toplum tarafından özellikle teşvik edilmesi gibi teorilere rağmen, kadınların neden daha yüksek puan aldığı açık değildir.

"37 FARKLI ÜLKEDE KADINLAR ÇOK DAHA YÜKSEK PUAN ALDI"

Bilim insanları, hem biyolojik hem de sosyal faktörlerin rol oynadığını öne sürüyorlar. İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, İspanya, Almanya ve Hindistan da dahil olmak üzere 37 ülkede yapılan testte kadınlar erkeklerden önemli ölçüde daha yüksek puan aldı.

Hiçbir ülkede erkekler testte kadınlardan önemli ölçüde daha iyi performans göstermedi. Araştırmacılar, 50 yaşından sonra kadınların empatisinde, menopozla bağlantılı hormonal değişikliklerle ilgili olabilecek bir düşüş buldular, ancak bunun herhangi bir rol oynayıp oynamadığını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.