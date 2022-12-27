Bu karışım vücudunuzu yenileyecek: Suyun içerisine birkaç damla yetiyor! İnsülini dengeliyor, tok tutuyor

Beyaz sirke, temizlik ve hatta yemek pişirme gibi genel çok amaçlı kullanım için hemen hemen her mağazada satılan bir çözelti halinde seyreltilir.

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde 2015 yılında yapılan bir inceleme , zayıflama üzerinde sirke tüketmenin ikincil bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor. Rapora göre, diyabetli insanlar için faydaları konusunda kanıtlar karışık olsa da, gıdaları tatlandırmak için makul miktarlarda kullanıldığında güvenli kabul ediliyor. Sirke tüketimi, midenin boşalma hızını yavaşlatarak tokluğu artırabilir ve bu da kalori alımının azalmasını sağlar.

Bioscience, Biotechnology ve Biochemistry'de yapılan bir çalışmada, aşırı kilolu insanlar 12 haftalık bir süre boyunca sirke tüketti. Çalışmanın sonunda, bir veya iki yemek kaşığı sirke içeren bir içecek tüketen kişilerin vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, visseral yağ alanı, bel çevresi ve serum trigliserit düzeylerinin, aynı içeceği kullanmadan tüketenlere göre biraz daha düşük olduğu tespit edildi.

Beyaz sirkenin potansiyel kilo yönetimi faydaları olsa da, çalışmalar sınırlıdır, çelişkilidir ve çoğunlukla hayvan temellidir. Bu nedenle, Beslenme Uzmanı ve yazar olan Malina Malkani'ye göre daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. "Ancak, eğer beyaz sirke, insanların keyif aldığı bir bileşense, yemeklerde ve atıştırmalıklarda ölçülü olarak dahil etmek, beslenme sistemine eklemenin de önemli bir yoludur ve muhtemelen bazı potansiyel sağlık faydalarından yararlanır" açıklamasında bulunuyor.