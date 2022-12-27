Bu karışım vücudunuzu yenileyecek: Suyun içerisine birkaç damla yetiyor! İnsülini dengeliyor, tok tutuyor

Yemek yapmaktan temizliğe kadar birbirinden farklı alanda kullanılan beyaz sirke, vücudunuz için de birbirinden farklı faydaya sahiptir. Doğru kullanım yöntemi ve uzmanın onayıyla kullandığınız beyaz sirke, rahatsız hissettiğiniz bazı konuları ortadan kaldırabilir. İşte o ayrıntılar…
BEYAZ SİRKE NEDİR?
Damıtılmış beyaz sirke, asetik asit ve suyun berrak bir çözeltisidir. Sirkenin bilinen en eski kullanımı 10.000 yıldan daha eskiye dayanmaktadır. Genel olarak sirke, iki aşamalı bir fermantasyon işlemiyle yapılır. Sonuç, temizlik ve hatta yemek pişirme gibi genel çok amaçlı kullanım için hemen hemen her mağazada satılan bir çözelti halinde seyreltilir.
Ancak tüm sirkeler aynı değildir. Temizleme sirkesi ile damıtılmış beyaz sirke arasındaki fark , asitlik seviyeleridir. Beyaz sirkenin asiditesi %5 ve temizlik sirkesinin asitliği %6'dır Aradaki sadece yüzde birlik bir fark olmasına rağmen, temizlik sirkesi çok daha güçlü beyaz sirkedir ve %20 daha güçlüdür. Üstelik tüketim amaçlı değildir.
BEYAZ SİRKE VE ELMA SİRKESİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Beyaz ve elma sirkesi arasında fark, renklerinden ibaret değildir. Elma sirkesinde yaklaşık %5 -6 düzeyinde asetik asit bulunur ve ezilmiş, fermente edilmiş elmalardan elde edilir. Beyaz sirke ise %4-7 oranında asetik asit içeriyor ve tahıl fermantasyonu sürecinde ortaya çıkar.
BEYAZ SİRKENİN FAYDALARI VE KULLANIM ALANLARI
Beyaz sirke, temizlik ve hatta yemek pişirme gibi genel çok amaçlı kullanım için hemen hemen her mağazada satılan bir çözelti halinde seyreltilir.
KİLO KAYBINI KOLAYLAŞTIRIR
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde 2015 yılında yapılan bir inceleme , zayıflama üzerinde sirke tüketmenin ikincil bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor. Rapora göre, diyabetli insanlar için faydaları konusunda kanıtlar karışık olsa da, gıdaları tatlandırmak için makul miktarlarda kullanıldığında güvenli kabul ediliyor. Sirke tüketimi, midenin boşalma hızını yavaşlatarak tokluğu artırabilir ve bu da kalori alımının azalmasını sağlar.
Bioscience, Biotechnology ve Biochemistry'de yapılan bir çalışmada, aşırı kilolu insanlar 12 haftalık bir süre boyunca sirke tüketti. Çalışmanın sonunda, bir veya iki yemek kaşığı sirke içeren bir içecek tüketen kişilerin vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, visseral yağ alanı, bel çevresi ve serum trigliserit düzeylerinin, aynı içeceği kullanmadan tüketenlere göre biraz daha düşük olduğu tespit edildi.
Beyaz sirkenin potansiyel kilo yönetimi faydaları olsa da, çalışmalar sınırlıdır, çelişkilidir ve çoğunlukla hayvan temellidir. Bu nedenle, Beslenme Uzmanı ve yazar olan Malina Malkani'ye göre daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. "Ancak, eğer beyaz sirke, insanların keyif aldığı bir bileşense, yemeklerde ve atıştırmalıklarda ölçülü olarak dahil etmek, beslenme sistemine eklemenin de önemli bir yoludur ve muhtemelen bazı potansiyel sağlık faydalarından yararlanır" açıklamasında bulunuyor.
KAN ŞEKERİNİ KONTROL ETMEYE YARDIMCI OLUR
Malkani, aynı durumun, kan şekeri ve sirke üzerine yapılan araştırma için de geçerli olduğuna dikkat çekiyor. Diabetes Research and Clinical Practice'deki çalışmaların bir kombinasyonu, sirke alımının yemek sonrası glikoz tepkisi üzerindeki etkisine baktı. Sirke tüketenlerin, kan şekeri ve glikozu olmayanlara kıyasla daha düşük olduğunu buldular, bu da bunun glisemik kontrolü iyileştirmek veya diyabeti yönetmek için bir araç olabileceğini düşündürüyor.
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety dergisindeki 2016 tarihli bir çalışamaya göre, bunun nedeni muhtemelen sirkelerdeki asetik asittir. Asit , insülin duyarlılığını artırarak ve glikojen üretimini teşvik ederek kan şekeri konsantrasyonunu düzenler.
European Journal of Clinical Nutrition prediyabet sürecinde olan sekiz erkekle yapılan küçük bir çalışmada, araştırmacılar, yemekten önce sirke tüketiminin kan şekerini düşürmese de insülin direnci üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu keşfettiler. Çalışmada, erkekler yemek yemeden hemen önce yaklaşık üç yemek kaşığı sirke ve su karışımı veya aynı miktarda sadece su tüketmişlerdi.
Journal of Diabetes and Endocrinology'deki bir raporda , araştırmacılar tip 2 diyabetli 60 kişiyi inceledi. İnsanların yarısı bir ay boyunca her gün orta öğünlerine yaklaşık bir çorba kaşığı beyaz sirke eklerken, diğer yarısı plasebo olarak su ekledi. Sirke kullananlar, açlık kan şekerinde düşüş gördüler ve kan şekerinin bir göstergesi olan HbA1c'yi düşürdüler.
YARALARI VE KESİKLERİ İYİLEŞTİREBİLİR
Journal of Infection and Public Health ve PLoS One'daki raporlara göre sirke antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu sayede tırnak mantarı ve siğillerden cilt enfeksiyonlarına kadar her cilt problemi üzerinde etki gösterebilir.
Indian Journal of Plastic Surgery'de 100 kişi üzerinde yapılan küçük bir çalışma, yüzde bir asetik asit solüsyonunun (sirke), çok çeşitli bakteri ve mantarlarla savaşma kabiliyeti nedeniyle yara iyileşmesini hızlandırabileceğini öne sürüyor.
DİKKATLİ KULLANMAKTA FAYDA VAR!
Malkani'ye göre beyaz sirke gibi asit oranı yüksek sıvılar sık tüketildiğinde ve özellikle sık sık yudumlanarak veya ağızda çalkalandığında diş aşınmasına neden olabiliyor. Beyaz sirke, sık sık ve yoğun olarak tüketildiğinde, yüksek asitliğinin bir sonucu olarak iltihaplanma, tahriş ve ağız, boğaz ve sindirim sisteminde hasara neden olabilir, bu nedenle dengede olmak önemlidir.
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisindeki diğer araştırmalar, belirli kan şekeri ve kalp ilaçları sirke ile desteklendiğinde, düşük kan şekeri ve düşük potasyum seviyeleri gibi potansiyel yan etkiler olduğunu göstermektedir.
Diyabetin yanı sıra farklı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorsanız, beyaz sirke tek başına tedavi edici olmadığı gibi mutlaka uzman kontrolünde kullanılmalıdır. Herhangi bir şekilde beslenmenize eklemeyi planlıyorsanız, önce doktorunuzun görüşünü almanız gereklidir.