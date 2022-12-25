TikTok’un favorisi oldu! Birkaç saniyede mükemmel eyeliner çekmenizi sağlayan o teknik

Peki tekniği denemek sizce de bu kadar basit mi? Tekniği deneyen bir kullanıcı göz kapağının yanında leke gibi kaldığını söylese de bu durum, kullanılan göz kalemi tekniğiyle ilişkili görülebiliyor. Yumuşak bir göz kalemi, pigmentin cilde temas ettiğinde hareket etmesine izin verdiği için daha uygun bir seçimdir.

Uygulamadan önce parmağınızın yeterli ısıya ulaşması önem taşıyor. Isı, kalemin daha esnek ve daha iyi renk vermesini sağlıyor. Bu sayede daha iyi bir sonuç almanız da muhtemeldir.

"HALA SORUNLUYSA…"

Bu yöntem de sizin için sorunluysa, Bex, bir diğer çözümü de sunuyor. Göz kalemini doğrudan göz kapağınızın üzerine çekin. Ardından yukarı doğru çekmek için parmak uçlarınızı yeniden kullanın. Bu yöntemin en avantajlı tarafı ise; kısa sürede hafif ve aynı oranda eyeliner sürebilmenize fırsat sunabilmesidir.