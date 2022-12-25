TikTok’un favorisi oldu! Birkaç saniyede mükemmel eyeliner çekmenizi sağlayan o teknik

Makyaj videolarıyla sosyal medyada gündeme gelen @bexcxmpbell, oldukça kolay bir ipucu paylaştı. İhtiyacınız olan tek şey basit bir teknik. Yumuşak bir göz kalemi ve parmak ucunuzu kullanmanız yeterli.
"İLK ÇİZGİYİ PARMAĞINIZA ÇEKİN"
Eyeliner ile mücadel edenler için "en iyi tüyonun" kendisinde olduğunu söyleyen Bez, kalemi istediğiniz bir rengi seçtikten sonra parmağınızın tam üstüne kalemi paralel yerleştirerek kalemle baskı yapmanızı öneriyor.
Ardından parmak ucuna bu baskıyla çizdiğiniz kalem izini üst göz kapağının başladığı noktaya getiriyor. Hemen sonrasında parmağını yukarı doğru çektiğinde ise istenen çizgiye ulaşabildiğini gösteriyor.
"TEKNİĞİ KULLANMAK İÇİN BİRKAÇ İPUCUNA DİKKAT"
Peki tekniği denemek sizce de bu kadar basit mi? Tekniği deneyen bir kullanıcı göz kapağının yanında leke gibi kaldığını söylese de bu durum, kullanılan göz kalemi tekniğiyle ilişkili görülebiliyor. Yumuşak bir göz kalemi, pigmentin cilde temas ettiğinde hareket etmesine izin verdiği için daha uygun bir seçimdir.
Uygulamadan önce parmağınızın yeterli ısıya ulaşması önem taşıyor. Isı, kalemin daha esnek ve daha iyi renk vermesini sağlıyor. Bu sayede daha iyi bir sonuç almanız da muhtemeldir.
@mireyarios Probably doing it wrong vc @Bex #eyelinerhacks #wingedeyeliner #tiktokmakeuphack #tiktokmakeuphacks #tiktokmademetryit #tiktokmademetrythis #linerhacks #makeuphacksforbeginners #makeuphackstutorial ♬ original sound - Mireya Rios
"HALA SORUNLUYSA…"
Bu yöntem de sizin için sorunluysa, Bex, bir diğer çözümü de sunuyor. Göz kalemini doğrudan göz kapağınızın üzerine çekin. Ardından yukarı doğru çekmek için parmak uçlarınızı yeniden kullanın. Bu yöntemin en avantajlı tarafı ise; kısa sürede hafif ve aynı oranda eyeliner sürebilmenize fırsat sunabilmesidir.