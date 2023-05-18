Bin bir derde şifa! Yoğurdun içine bir çay kaşığı atmak yetiyor: Bağışıklığı çelik gibi yapıyor

Omega-3 yağ asitleri kaynağı: Keten tohumu, alfa-linolenik asit adı verilen bir omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, iltihaplanmayı azaltır, beyin fonksiyonlarını destekler ve genel olarak vücut için önemli olan bir dizi biyolojik sürece katkıda bulunur.

Antioksidanlar: Keten tohumu, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı engelleyen bileşiklerdir. Bu nedenle, keten tohumunun antioksidan içeriği, vücuttaki oksidatif stresi azaltmaya ve genel sağlığı desteklemeye yardımcı olur.

Yüksek lif içeriği: Keten tohumu, sindirim sistemini destekleyen yüksek bir lif kaynağıdır. Lif, sindirim sağlığını iyileştirir, bağırsak hareketliliğini artırır, kabızlığı önler ve tokluk hissini destekler.

Bitkisel protein kaynağı: Keten tohumu, bitkisel bazlı bir protein kaynağıdır. Özellikle vejetaryen veya vegan beslenenler için önemli bir protein kaynağı olabilir. Protein, vücuttaki hücrelerin onarımı ve yeniden yapılanması için temel bir bileşendir.

Kolesterol düşürücü etkiler: Bazı araştırmalar, keten tohumunun kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir. Lif ve omega-3 yağ asitleri içeriği, kolesterol seviyelerini dengelemeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.