Binlerce yıllık şifa kaynağı! Meğer yaşlanmanın çaresi bu meyveymiş: Kalbi gençleştiriyor…

İster kurutulmuş ister çiğ olarak tüketin, incir; en sevilen meyvelerden biri. Dünyanın dört bir köşesinde sevilerek tüketilen bu meyve, salatalardan tatlılara birçok tarifte de yerini alıyor. Bu sağlıklı meyvenin işte birbirinden farklı faydaları…
KAN BASINCINI İYİLEŞTİRİR, YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR
İncir, yüksek oradan sodyumun sebep olduğu tansiyon sorununa iyi gelen ve kan basıncını kontrol etmeyi sağlayan potasyum açısından oldukça zengindir.
Üstelik içeriğindeki demir sayesinde kemik sağlığınızı iyileştirebilir. İncir, üstelik östrojen ile hormonları kontrol altında tutarak enerjinizi artırır. Cilt, saç ve tırnakları besler. Ezilmiş incirden yapılan bir maske ile sivilceleri dahi kontrol altına alabilirsiniz.
KİLO YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR
İncir kilo kontrolünde yardımcı olabilir. İncir lif açısından zengindir ve bu nedenle diyetisyenler, incir yemenin abur cubur ve kızarmış yiyecekleri uzak tutmanın iyi bir yolu olduğunu öne sürüyorlar. Hafif bir atıştırmalık istediğiniz, incir yemek sizi aynı zamanda sağlıklı bir şekilde tok hissettirir.
KALP SAĞLIĞINI KORUR
İncir kandaki trigliserit sayısını azaltır. Trigliseritler, kan damarı boyunca biriken ve kalp krizlerine neden olan yağ parçacıkları oldukları için kalp hastalığına neden olurlar. İncir ise; bu seviyeleri doğru oranda tutarak kalbinizi zinde ve genç tutmaya yardımcı olur.
KANSER RİSKİYLE SAVAŞIR
İncir antioksidanlar açısından zengindir ve bu nedenle serbest radikallerin ve kronik iltihabın salınımını kontrol etmeye yardımcı olur. Serbest radikaller, kanser, kalp hastalığı ve diyabet dahil olmak üzere kronik iltihaplanmadan sorumlu olanlardır. Bu nedenle incirlerin bu kronik sağlık durumlarını önleyici bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
İncirde bulunan klorojenik asit şeker hastalarında kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. İncirde bol miktarda bulunan potasyum, kan şekeri seviyesinin kontrolünde de iyi bir rol oynar.
KEMİK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Sağlıklı kemikler için gerekli olan ana madde kalsiyumdur ve incir bunun için iyi bir doğal kaynaktır. Süt ürünleri iyi bir kaynak olsa da tek başına yeterli değildir ve incir iyi bir ikinci basamak takviye olabilir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Lif açısından zengin olan incir, bağırsak hareketliliğine iyi gelir ve kabızlığı önleyebilir. Lif, iyi bağırsak hareketlerine yardımcı olmayı sağlar ve böylece birçok bağırsak sorununa karşı da koruyucu bir katmana dönüşür.