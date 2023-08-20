Binlerce yıllık şifa kaynağı! Meğer yaşlanmanın çaresi bu meyveymiş: Kalbi gençleştiriyor…

KİLO YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR İncir kilo kontrolünde yardımcı olabilir. İncir lif açısından zengindir ve bu nedenle diyetisyenler, incir yemenin abur cubur ve kızarmış yiyecekleri uzak tutmanın iyi bir yolu olduğunu öne sürüyorlar. Hafif bir atıştırmalık istediğiniz, incir yemek sizi aynı zamanda sağlıklı bir şekilde tok hissettirir.

KALP SAĞLIĞINI KORUR İncir kandaki trigliserit sayısını azaltır. Trigliseritler, kan damarı boyunca biriken ve kalp krizlerine neden olan yağ parçacıkları oldukları için kalp hastalığına neden olurlar. İncir ise; bu seviyeleri doğru oranda tutarak kalbinizi zinde ve genç tutmaya yardımcı olur.