Bir bardağı bağırsaktaki tüm tıkanıklığı çözüyor! Tek başına antioksidan deposu...

Bu sağlıklı içeceğin özellikle kebap yanında içildiğinde etin hazmını kolaylaştırdığı ve sindirime yardımcı olduğu da biliyoruz. Rafine şeker içermeyen, glütensiz ve probiyotik etkili olan şalgam suyu iyi yaşamı destekleyen müthiş lezzetli bir fermente antioksidan kaynağıdır. Ancak size tavsiyem sadece kebap veya etle değil aslında her gün sağlıklı beslenme planımıza 1 su bardağı şalgam suyunu eklemenin sayısız şifası bulunur. Şalgam suyunu ayrana katabilir, salatalara sos şeklinde zeytinyağı ile karıştırarak ekleyebilir, ana öğünlerde sebze, kuru baklagillerin yanında içebilirsiniz.





ADANA'NIN VAZGEÇİLMEZ İÇECEĞİ ŞALGAM



Şalgam suyu geleneksel olarak ülkemizde özellikle Adana, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere birçok ilimizde yaygın olarak tüketilmektedir. Anavatanı Adana olarak bilinen şalgamın patenti ise Tarsus'tadır. Tüm Türkiye'ye şalgamı sevdiren, hatta dünyanın dört bir yanındaki 30 ülkeye de bu sağlıklı içeceği tanıtan Doğanay da yeni sezonun hasadına başladı. Doğanay'ın "Şalgamın Yolculuğu"nu anlattığı davetiyle bu emek dolu hasat sürecine tanıklık etme fırsatım oldu. Bölgesel olarak bazı farklılıklar olsa da şalgam suyu, kırmızı renkli, ekşi, isteğe göre acı ve lezzetli bir içecek olup laktik asit fermantasyonu ile elde ediliyor. Üretiminde mor havuç, bulgur, kaya tuzu ve su kullanılıyor. Acılı ve acısız iki farklı türü olan şalgam suyuna sarımsak ile lezzet zenginleştirilmesi yapılabiliyor. Şalgam suyu fermente edildiğinde önce açık mor rengi oluyor ve bir iki gün bekletildikten sonra ise göze hoş gelen mor havucun enfes rengini alıyor.