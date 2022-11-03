Bir çay ve bir meyve! Bu ikili Alzheimer’ı uzak tutuyor, beyni tamamen yeniliyor

"MİLYONLARCA FAYDA SAĞLAYABİLİR"

Araştırma ekibinin, yaygın olarak bulunan bileşiklerin anti-plak özelliklerini gösteren bulgularının, milyonlarca fayda sağlama potansiyelinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca terapötik faydalarına ilişkin olarak yıllarca süren bir araştırmanın sonuçları olması nedeniyle oldukça önemli.

Yeşil çay ve yaban mersini, hücreye zarar veren serbest radikalleri azaltabilen ve beyindeki iltihabı yatıştırabilen ve beyin kan akışını artırabilen flavonoidler açısından zengindir.