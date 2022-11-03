Bir çay ve bir meyve! Bu ikili Alzheimer’ı uzak tutuyor, beyni tamamen yeniliyor

Yaban mersini, üzüm gibi meyvelerde bulunan bileşik resveratrol de insan beyin hücreleri üzerinde benzer bir etkiye sahipti. Kateşinler ve resveratrol, plak temizleme yeteneğini artıran anti-inflamatuar özellikler barındırıyor.
"BEYİNDE OLUŞAN PLAĞI AZALTMAK GEREKİYOR"
Tufts Üniversitesi'nden araştırmacılar, Free Radical Biology and Medicine adlı dergide yayınladıkları araştırmaları sayesinde bunama gibi ileri yaşların en riskli hastalıklarından birine karşı önemli bir veri elde ettiler.
Beyindeki nöronlar arasında iletişim eksikliği ile karakterize olan Alzheimer, fonksiyon kaybı ve hücre ölümü ile sonuçlanır. Alzheimer hastalığına yakalanmış bir beyinde, doğal olarak oluşan belirli proteinlerin anormal seviyeleri, nöronlar arasında biriken ve hücre fonksiyonunu bozan plaklar oluşturmak üzere bir araya toplanır.
"EN ETKİLİ BİLEŞİKLER: KATEŞİN VE RESVERATROL"
Kateşinler ve resveratrol, bu sinir hücrelerinde plak oluşumunu azaltmada büyük oranda etkili. Üstelik bu etkililiğinin yanı sıra, neredeyse hiç olmayan yan etkisi sayesinde başka hasarlara neden olmuyor.
Zerdeçaldan kurkumin, diyabetik ilaç Metformin ve sitikolin adı verilen bir bileşik de dahil olmak üzere test edilen diğer bileşiklerden bazıları da plakların oluşmasını engelledi.
"21 FARKLI BİLEŞİK İNCELENDİ"
Genetik yeniden programlama yoluyla kendi kendini yenileyen nöral kök hücrelere dönüştürülen, insan derisi hücreleriyle tohumlanmış reaktif olmayan bir ipek süngerden yapılmış bir 3D nöral doku modelinde 21 bileşiğin etkinliğini test ettiler.
Tufts Mühendislik Okulu'nda araştırma görevlisi ve çalışmanın lideri olan Dr Dana Cairns, elemeyi geçen bu bileşiklerin, yaklaşık bir hafta sonra neredeyse hiç plak bırakmadığını açıkladı.
"MİLYONLARCA FAYDA SAĞLAYABİLİR"
Araştırma ekibinin, yaygın olarak bulunan bileşiklerin anti-plak özelliklerini gösteren bulgularının, milyonlarca fayda sağlama potansiyelinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca terapötik faydalarına ilişkin olarak yıllarca süren bir araştırmanın sonuçları olması nedeniyle oldukça önemli.
Yeşil çay ve yaban mersini, hücreye zarar veren serbest radikalleri azaltabilen ve beyindeki iltihabı yatıştırabilen ve beyin kan akışını artırabilen flavonoidler açısından zengindir.
"HER BİLEŞİK AYNI ORANDA ETKİLİ DEĞİL"
Tufts araştırmacılarının bulguları, incelenen 21 bileşiğin nöroprotektif özelliklerinin demansın ilerlemesini engellemeye yardımcı olacağını kesin olarak söylemiyor. Örneğin incelenen bileşiklerin bazıları vücuda veya kan dolaşımına kolayca emilmez. Bazı bileşikler, beynin kan damarları ile hücreler ve beyin dokusunu oluşturan diğer bileşenler arasındaki bir bariyer olan kan-beyin bariyerini geçemedi.
Kan-beyin bariyerinin amacı, beyin enfeksiyonlarına neden olabilecek dolaşımdaki toksinlere veya patojenlere karşı koruma sağlamaktır. Dr Cairns'e göre, kan dolaşımına ve kan-beyin bariyerine daha iyi nüfuz etmek için bu bileşiklerin uyarlanabilirliği hakkında daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Ancak ekibinin bulguları önemli çünkü şu anda Alzheimer hastalığının tedavisi yok ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatan tedaviler sınırlı.