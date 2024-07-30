Bir faydası daha çıktı: Beynin en etkili kalkanıymış meğer...

Myhre Vaage, "Fiziksel aktivite düzeyleri, zindelik ve ALS riski konusunda çelişkili bulgular var. Ancak çalışmamız, erkekler için daha aktif bir yaşam tarzı sürmenin 30 yıldan daha uzun bir süre sonra ALS riskinin azalmasıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu" dedi.