Bir faydası daha çıktı: Beynin en etkili kalkanıymış meğer...

Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology'de yayınlanan araştırma kapsamında 27 yıl boyunca 373 bin 696 Norveçlinin verilerinin incelendiği belirtildi. Bilim insanları egzersizin erkeklerde işe yaradığını söylerken kadınlar için ise azaltmadığını tespit etti. Bilim insanlarının takip süresi boyunca 504 kişide ALS vakası ortaya çıktığı belirtildi.
ALS RİSKİ YÜZDE 29 AZALDI
Uzmanlar, orta düzeyde fiziksel aktivite yapan erkek katılımcıların ALS riskinin yüzde 29 daha düşük olduğunu açıkladı. Yüksek düzeyde fiziksel aktivite yapanlarda ise bu oranın yüzde 41 olduğu belirtildi.
Norveç'teki Akershus Üniversite Hastanesi'nde araştırmayı yapan Dr. Anders Myhre Vaage, yorucu fiziksel aktivitenin ALS hastalığının gelişimine ve erken başlangıcına yol açan çevresel faktörleri azalttığını belirtiyor.