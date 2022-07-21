Bir kez bile yemek tehlikeli! Görme kaybına neden oluyor

Çalışmalar, daha yüksek bir kan şekeri seviyesine sahip olmanın da AMD'nin başlangıcı ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni, daha yüksek kan şekeri seviyelerinin yaygın iltihaplanma ile ilişkili olmasıdır.

Doktor Wachler ayrıca beyaz ekmek ve makarnadaki gibi "basit karbonhidratlar" yemenin makula dejenerasyonu ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti.





Bu tür karbonhidratlar çok hızlı sindirilir ve kan şekeri seviyelerinde ani bir artışa neden olur. Bundan kaçınmak için beyaz ekmeğinizi ve makarnanızı tam tahıllı versiyonlarla değiştirebilirsiniz.

NHS, ikisinden daha az şiddetli olan kuru AMD'nin birkaç yıl içinde yavaş yavaş geliştiğini ve gözlerin arkasında "drusen" (yağlı bir madde) birikmesinden kaynaklandığını açıklıyor.