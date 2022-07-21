Bir kez bile yemek tehlikeli! Görme kaybına neden oluyor

Görmenin yaşla birlikte azaldığı biliniyor. Ancak süreci hızlandırabilecek yeme alışkanlıkları vardır. Bunlardan biri yüksek miktarda kızarmış yiyecekler. Yaşla ilgili olarak ortaya çıkan makula dejenerasyonu, Doktor Brian Wachler'ın açıklamasına göre; kızarmış yiyeceklerde bulunan trans yağ ile yakından ilişkili.
"MAKULA DEJENERASYONUNA NEDEN OLUYOR"
All About Vision'da tıbbi inceleme yapan Wachler, kızarmış yiyeceklerin, kolesterol seviyenizi yükseltebilecek trans yağlarda pişirildiğini ve yüksek kolesterol seviyelerinin makula dejenerasyonuna, diyabetik retinopatiye bağlı olduğunu belirtiyor.
İngiliz Oftalmoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, Doktor Walcher'ın önerisini destekliyor. Yüksek düzeyde kırmızı ve işlenmiş et, kızarmış yiyecekler, rafine tahıllar ve yüksek yağlı süt tüketen kişilerin geç evre yaşa bağlı makula dejenerasyonu geliştirme üç katına çıkardığı belirleniyor.
"C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER ÖNEMLİ"
Doktor Wachler'ın tavsiyesi; turunçgiller, domates ve kırmızı biber gibi C vitamini oranı yüksek sebze ve meyveler bu hastalığa karşı kendinizi korumanızı mümkün kılar. Ayrıca ıspanak, lahana ve yeşillikler de lutein ve zeaksantin içeriği sayesinde AMD (makula dejenerasyonu) riskini azaltabilir.
Alternatif olarak, uzmanların danışmanlığına bağlı olarak C vitamini içeren özel takviyeleri tüketmek de AMD'nin ilerlemesini yavaşlatabilir.
Yaşa bağlı makula dejenerasyonu İngiltere'de yaklaşık 600.000 kişi, geri dönüşü olmayan görme kaybına neden olan AMD'den etkilenir. Durum tam körlüğe yol açmaz, ancak görüşün orta kısmını ciddi şekilde etkiler.
"BELİRTİLERİ NELERDİR?"
Durum, bir veya iki gözü etkileyebilir ve şu şekilde ortaya çıkabilir:
Düz çizgileri dalgalı veya eğri olarak görme
Normalden daha küçük görünen nesneler
Daha az parlak görünen renkler
Halüsinasyonlar
Doktor Wachler ayrıca beyaz ekmek ve makarnadaki gibi "basit karbonhidratlar" yemenin makula dejenerasyonu ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti.
Çalışmalar, daha yüksek bir kan şekeri seviyesine sahip olmanın da AMD'nin başlangıcı ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni, daha yüksek kan şekeri seviyelerinin yaygın iltihaplanma ile ilişkili olmasıdır.
Bu tür karbonhidratlar çok hızlı sindirilir ve kan şekeri seviyelerinde ani bir artışa neden olur. Bundan kaçınmak için beyaz ekmeğinizi ve makarnanızı tam tahıllı versiyonlarla değiştirebilirsiniz.
NHS, ikisinden daha az şiddetli olan kuru AMD'nin birkaç yıl içinde yavaş yavaş geliştiğini ve gözlerin arkasında "drusen" (yağlı bir madde) birikmesinden kaynaklandığını açıklıyor.