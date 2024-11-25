Bir lokması kalp sağlığını riske atıyor! Meğer en çok o yaş grubu etkileniyormuş...

ÖRNEK GÖSTERİLİYORLAR Türk kalp ve damar cerrahinin dünyaya da yön verdiğini söyleyen Prof. Dr. Yılık, "Tüketen bir sağlık hizmeti değil, üreten bir sağlık sistemi içerisindeyiz. Yenilikleri çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizde çok iyi sağlık hizmeti veriliyor. Değişik ülkelerde değişik hastanelerde çalıştık. Ama görüyoruz ki bizdeki sağlık hizmeti dünya standartlarının üstünde" dedi.

GENÇLERİN KALBİ TEKLİYOR ACİL ÖNLEM ALINMALI !

Prof. Dr. Orhan Gökalp de gençlerde kalp ve damar hastalıklarının artığına dikkat çekerek, "Acil önlem alınmalı" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Gökalp, "Çok genç hastalarla karşılaşıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 20-40 yaş aralığındaki nüfus 26,27 milyon kişi olup, bu grup Türkiye nüfusunun yüzde 30'unu oluşturmaktadır. Ve biz kalp şikayetlerinde son dönemde 20-40 yaş arası genç hasta ile çok karşılaşmaya başladık" dedi.

Prof. Dr. Gökalp, bu artışın temel nedenlerini şöyle sıraladı:

"Fast food tüketimi, işlenmiş gıdalara eğilim ve hareketsiz yaşam tarzı. Bu alışkanlıklar obezite ve diyabeti de tetikliyor. Sigara kullanımı, stresli yaşam koşulları ve akademik/ iş baskıları da gençlerin kalp sağlığını olumsuz etkileyen önemli faktörlerdir."