Bir lokması karaciğeri yıkıma uğratıyor! Bir daha asla tüketmemeniz gereken o besin…

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), bu tip gıdaların aşırı tüketiminin bağırsak bariyerine zarar vererek yağlı karaciğer hastalığını tetikleyebileceğini de öne sürüyor. "Bu, visseral yağ karaciğere girdiğinde ve kütlesinin yüzde 5'inden fazlasını kapladığında meydana gelir" diyor. "Zamanla, bu kronik iltihaplanmaya neden olabilir."

Daha görünür uyarı işaretlerine sahip olabilen diğer hastalıkların aksine, karaciğer hasarı genellikle test yapılmadan tespit edilemeyebilir. Dr. Negbenebor, karaciğer hasarının en erken belirtilerinin, yıllık fizik muayene sırasında rutin bir laboratuvar testinde görülen anormal karaciğer fonksiyon testleri olacağına dikkat çekiyor. "Tipik olarak karaciğer hastalığı, oldukça ilerleyene kadar asemptomatik kalır" diyor.

Sarılık: Bu durum cildinizin ve gözlerinizin beyazlarının sararmasına neden olarak karaciğerin bilirubini işleme yeteneğindeki bir sorunu yansıtır.

Karın ağrısı ve şişmesi: Karaciğer hastalığı, karaciğerde iltihaplanmaya ve şişmeye neden olarak karın sağ üst kadranda rahatsızlık veya ağrıya neden olabilir.

Bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik: Bu, karaciğerinizin sıvıyı kan dolaşımında tutmak için yeterli protein üretmediğini ve sıvının dokulara sızmasına neden olduğunu yansıtabileceğinden, karaciğer hastalığının bir işareti olabilir.

Kronik yorgunluk: Sürekli olarak yorgun veya zayıf hissetmek, karaciğer hastalığının bir işareti olabilir.

İştah kaybı: Az miktarda yedikten sonra açlığın azalması veya tokluk hissi, karaciğer hastalığının bir işareti olabilir.

Mide bulantısı ve kusma: Bunlar karaciğer fonksiyon bozukluğunun yaygın semptomları olabilir.

Karışıklık, uyuşukluk ve geveleyerek konuşma (hepatik ensefalopati): Bu semptomlar, karaciğer onları yeterince çıkaramadığı için kan dolaşımında toksinler biriktiğinde ortaya çıkabilir.