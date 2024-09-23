Bir porsiyonu zihin açıyor! Uzman uyardı: “Çocuklarınıza her gün mutlaka bu besini yedirin…”

Okulların açılması ile birlikte birçok çocuk okula kahvaltı yapmadan gitmek istiyor. Konu ile ilgili anne babalara önemli uyarılarda bulunan Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, kahvaltı yapmayan çocuklarda halsizlik ve baş ağrısı gözlemlenip okul başarılarının da olumsuz etkilenebileceğini ifade ederek her gün mutlaka yemeleri gereken o besinden bahsetti.

İHA Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:59 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuklar okul döneminde gerekli olan enerjiyi sağlamadıklarında hem okul başarıları olumsuz etkilenir hem de büyüme ve gelişme için gerekli olan ihtiyaçları sağlayamazlar. Bu durumun önüne geçebilmek için en önemli öğünün kahvaltı olduğunu ifade eden Gündüz, beslenme önerilerini sıraladı.

Bu dönemde gerekli olan enerjiyi sağlamak için karbonhidratlar ve yağların son derece önem taşıdığını belirten Diyetisyen Gündüz, büyüme ve gelişme için olmazsa olmaz bir diğer besin kaynağının proteinler olduğunun altını çizdi. Vücut dokusunun korunması, onarılması için ihtiyaç duyulan protein ihtiyacının karşılanması gerektiğini; bunun için de çocukların günde 2-3 porsiyon et, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri tüketilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.