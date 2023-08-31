"Bir türlü zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Erimeyen yağların sebebi bu vitaminin eksikliğiymiş: Her gün mutlaka...

Vitamin ve mineraller bizi hayatta tutan önemli süreçlerin işlemesi için doğru ortamı sağlarlar. Örneğin; metabolizma hızı, uykuya dalmak, yaraların iyileşmesi, kas dokusunun gelişmesi veya enerji seviyesinin doğru düzeylerde tutarak gün içinde dinç hissetmek gibi birbirinden farklı görevlerin ilerlemesini mümkün kılar. Karbonhidrat, yağ ve protein gibi makro besin gruplarını işlemeye yardımcı olmak da bu görevleri arasında yer alıyor.
Olası bir vitamin veya mineral eksikliği ise; yukarıda sayılan tüm bu görevlerin yerine getirilememesine sebep olurken aynı zamanda istediğiniz kilo aralığına gelmeyi de neredeyse imkansız hale getirebilir. İşte istenmeyen rakamlara sebep olan o eksiklikler…
D VİTAMİNİ
D vitamininin birçok bedensel fonksiyonda etkisi bulunuyor. Eksikliği, vücudumuzun kalori yakmasına neden olan zayıf metabolik sağlıkla bağlantılıdır; kan şekerimizi belirleyen değişen insülin duyarlılığı, açlık seviyemizi belirleyen leptin hormonunun düzeylerinde değişiklik gibi etkiler ortaya çıkabiliyor. Yeterince almazsak, daha fazla kalori yakmanın yanı sıra potansiyel olarak daha fazla tüketme riskiyle karşı karşıya kalırız; bu, kilo kaybı için ideal bir kombinasyon değildir.
Bu vitamin aynı zamanda güçlü vücutlar oluşturmak ve korumak için de önemlidir. Boston Tıp Merkezi'nden Joanne Keaveney, düşük kemik yoğunluğunun genellikle düşük D vitamini seviyeleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Bu eklem sorunlarına, kırıklara, kemik ağrısına yol açabilir ve kırık riskinizi artırarak egzersizi zorlaştırabilir.
Keaveney, D vitamininin en çok "güneş ışığı vitamini" olarak bilindiğini, çünkü bir kısmını doğrudan güneş ışığından elde ettiğimizi söylüyor. Ancak bilim insanları, "ozon tabakasındaki hasar nedeniyle artık güneşten uygun miktarda alamadığımızı ve cilt kanseri riskleri nedeniyle güneşte daha az zaman geçirdiğimizi" keşfettiler.
D vitamini elde etmenin en iyi yolu somon, uskumru ve hamsi gibi yağlı balıklardır. Yumurta sarısı, yağsız et ve sütte de bir miktar D vitamini bulunur. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yetişkinlerin günde yaklaşık 15 mikrogram D vitamini almaları tavsiye edilmektedir.
B12 VİTAMİNİ
Keanevey, B vitaminlerinin bu kısmının "vücut yağının karaciğer yoluyla metabolizmasında önemli bir rol oynadığını" söylüyor. Bazı araştırmalar vücuttaki düşük B12 vitamini seviyelerinin aslında kilo alımına ve obeziteye katkıda bulunduğunu gösteriyor.
Çoğunlukla bitki bazlı besleniyorsanız, B12'yi yeterince almak zor olabilir . Bu vitamin tüketimimizin büyük bir kısmı sığır eti ve balık gibi hayvansal ürünlerden gelir. Yetişkinlerin günde yaklaşık 2,4 mikrogram B12 alması önerilir.
ÇİNKO
Bu mineralin vücutta birçok görevi vardır. Keanevey, çinkonun karbonhidrat ve yağ metabolizmasına yardımcı olarak bu yakıt kaynaklarını kullanılabilir enerjiye dönüştürdüğünü söylüyor. Aynı zamanda yağsız kas kütlesinin korunmasında da rol oynayabilir. Kasların hayatta kalmak için yağdan daha fazla enerjiye ihtiyacı olması nedeniyle ne kadar çok kas kütleniz varsa o kadar çok kalori yakarsınız.
Tiroid bezinin ayrıca metabolizmada önemli olan hormonların üretilmesine yardımcı olmak için çinkoya ihtiyacı vardır. İlginçtir ki tat ve koku duyularımızda da rol oynar ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Tavukta, kırmızı ette ve bazı kahvaltılık gevreklerde bulunabilir.
MAGNEZYUM
Kenney, kısmen rahatlama ve uyku ile olan bağlantısından dolayı magnezyumun son zamanlarda giderek daha popüler hale geldiğini söylüyor. "Sağlıklı kilo kaybı için gerekli olan iki şey". Aynı zamanda gıdanın işlenmesinde ve enerjiye dönüştürülmesinde de rol oynar. Düşük magnezyum seviyeleri aynı zamanda kilo alımına katkıda bulunabilecek artan inflamasyonla da ilişkilendirilmiştir.
Günde en az 400 ila 420 mikrogram magnezyum alınması tavsiye edilir. Eksikliği inanılmaz derecede yaygındır çünkü az sayıda gıdada küçük miktarlarda bulunur. Magnezyumu kabak çekirdeği, badem, kakao, avokado ve siyah fasulyede bulabilirsiniz.
İYOT
Daha az tartışılan bu vitamin, uygun tiroid fonksiyonu için gereklidir. Tiroid çeşitli hormonların üretiminden ve metabolizma kontrolünden sorumludur. Kenney, uygun iyot tüketimi olmadan yetersiz hormon üretiminin kilo alımına yol açabileceğini söylüyor.
Ayrıca ton balığı, istiridye ve karides gibi deniz ürünlerinde, deniz yosununda, yumurtada ve sütte de bulunabilir. Günlük yaklaşık 150 mikrogram tüketilmesi tavsiye edilir.