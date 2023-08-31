"Bir türlü zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Erimeyen yağların sebebi bu vitaminin eksikliğiymiş: Her gün mutlaka...

Vitamin ve mineraller bizi hayatta tutan önemli süreçlerin işlemesi için doğru ortamı sağlarlar. Örneğin; metabolizma hızı, uykuya dalmak, yaraların iyileşmesi, kas dokusunun gelişmesi veya enerji seviyesinin doğru düzeylerde tutarak gün içinde dinç hissetmek gibi birbirinden farklı görevlerin ilerlemesini mümkün kılar. Karbonhidrat, yağ ve protein gibi makro besin gruplarını işlemeye yardımcı olmak da bu görevleri arasında yer alıyor.

Olası bir vitamin veya mineral eksikliği ise; yukarıda sayılan tüm bu görevlerin yerine getirilememesine sebep olurken aynı zamanda istediğiniz kilo aralığına gelmeyi de neredeyse imkansız hale getirebilir. İşte istenmeyen rakamlara sebep olan o eksiklikler…