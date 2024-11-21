Bir yudumu cilt kuruluğunun önüne geçiyor! Kış aylarında cildi koruyor...

Kış mevsiminin gelmesi ile beraber soğuktan kaynaklı ciltte kuruluk ve egzama gibi problemler ortaya çıkabilir. Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, cildi kışa hazırlamak için 10 altın öneride bulundu. İşte detaylar...

İHA Giriş Tarihi: 21.11.2024 16:16 PAYLAŞ ABONE OL

Havaların soğuması ile beraber birçok kişi cilt kuruluğu yaşıyor ve bu durumun çözümünü merak ediyorlar. Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt ise kış mevsiminde cilt sağlığını korumanın çeşitli yollarını paylaştı.

Kükürt, yaptığı açıklamada, "Yaz mevsimi boyunca güneşe maruz kalma, terleme, deniz tuzu ve klorlu havuz suları cildi oldukça yıpratıyor. Ayrıca kışın soğuk ve rüzgarlı havası kan dolaşımını yavaşlatarak cildin yıpranmasına ve erken yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Hal böyle olunca sonbahar günlerini cildi kışa hazırlamak için bir fırsat olarak değerlendirmek önem kazanıyor. Kış şartları cildimizi olumsuz etkiliyor. Öyle ki cildin kuruluğu, kış aylarında yaza nazaran yaklaşık 10 kat artıyor. Bu gibi dönemlerde cilt bakımında en önemli unsurlar nem, koruma ve beslenme olarak öne çıkıyor" dedi.