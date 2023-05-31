Bir zararı daha ortaya çıktı! Dikkat! En büyük körlük sebebi



"65 yaş üzeri kişilerde hastalık daha sık görülüyor ama 50 yaş sonrası da sarı nokta hastalığı için kritik bir dönem. Sarı nokta hastalığının birçok belirtisi söz konusu. Bunların başında görme kalitesinde azalma ve bozulma ile okuma zorluğu, bakılan cismi ve çizgileri dalgalı veya kırık görme geliyor. Sarı nokta hastalığının en önemli risk faktörleri hastanın yaşı ve kalıtımdır. Güneş ışığı, sigara, yanlış beslenme alışkanlıkları, yüksek tansiyon da risk faktörleri arasında yer alıyor. Sarı nokta hastalığının kuru ve yaş tipleri vardır. Hastalığın yüzde 85 ile 90'ını oluşturan kuru tipte genellikle görme kaybı yavaş olur ve yaş tipe de dönebilir.