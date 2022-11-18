Bitmek bilmeyen eklem ağrılarından kurtuluş formülü! Uzmanı anlattı: Sadece birkaç dakika bu yağdan…

Sahip olunan artrit türüne göre ağrılı, şiş eklemlerin yanı sıra sınırla hareket kabiliyeti ile baş başa kalabilirsiniz. Durumun tedavisi olmasa da semptomları hafifletmenin yolları bulunuyor. Sağlık Uzmanı Zara Kenyon, artrit semptomlarına yardımcı olmanın en iyi beş yöntemini paylaştı.

DÜŞÜK ETKİLİ EGZERSİZ YAPIN

Hareket etmenin en etkili ağrı kesici yol olduğunu söyleyen Kenyon, eklemlerin dinç kalmasını sağlamak için düzenli egzersizle uzuvlarınızı hareket halinde tutma alışkanlığını edindiğinizi belirtiyor. Fakat kardiyo ve yüksek efor isteyen kuvvet antrenmanları yarardan çok zarar verebilir.

Yapılması gereken en önemli şey; ağrılı eklemlerde esneklik sağlayan hafif ve düşük etkili bir egzersizdir. Günlük belirli bir adım sayısını geçmek veya 30 dakikalık bir yoga seansı bu alternatiflerden biri olabilir.