Bitmek bilmeyen eklem ağrılarından kurtuluş formülü! Uzmanı anlattı: Sadece birkaç dakika bu yağdan…

Sahip olunan artrit türüne göre ağrılı, şiş eklemlerin yanı sıra sınırla hareket kabiliyeti ile baş başa kalabilirsiniz. Durumun tedavisi olmasa da semptomları hafifletmenin yolları bulunuyor. Sağlık Uzmanı Zara Kenyon, artrit semptomlarına yardımcı olmanın en iyi beş yöntemini paylaştı.
DÜŞÜK ETKİLİ EGZERSİZ YAPIN
Hareket etmenin en etkili ağrı kesici yol olduğunu söyleyen Kenyon, eklemlerin dinç kalmasını sağlamak için düzenli egzersizle uzuvlarınızı hareket halinde tutma alışkanlığını edindiğinizi belirtiyor. Fakat kardiyo ve yüksek efor isteyen kuvvet antrenmanları yarardan çok zarar verebilir.
Yapılması gereken en önemli şey; ağrılı eklemlerde esneklik sağlayan hafif ve düşük etkili bir egzersizdir. Günlük belirli bir adım sayısını geçmek veya 30 dakikalık bir yoga seansı bu alternatiflerden biri olabilir.
Eklem ağrısı ellerinize odaklanıyorsa, her gün birkaç parmak ve bilek egzersizini tekrarlayabilirsiniz. Ellerinizi yumruk yapıp bırakabilir, parmakları ve başparmakları bükebilir, ellerinizle bir 'O' oluşturabilir ve bileklerinizi esnetebilirsiniz.
GEVŞEME TEKNİKLERİNİ DENEYİN
Kenyon, meditasyon yapmanın büyük bir etkinlik sağladığını sürüyor. Stres ve gerginlik artrit ağrılarını şiddetlendirdiğini ve bir gevşeme tekniğinin bu konuda size yardımcı olduğunu belirtti. Yatıştırıcı bir etkisi olup olmadığını görmek için meditasyona başlayabilirsiniz.
ILIK BİR BANYO HAFİFLETİCİ ETKİ GÖSTEREBİLİR
Her türlü ağrıda etkili olabilecek ılık bir duşun etkili olduğu biliniyor. İstanbul Üniversitesi'nde 2010 yılında Rheumatology International'da yayınlanan bir çalışma, ılık suda ıslanmanın artrit hastaları için fayda sağlayabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar, diz osteoartriti olan 30 kadın ve erkeğin, iki hafta boyunca günde 20 dakika ılık suda kaldıktan sonra daha uzun ve daha hızlı adımlar atabildiklerini keşfettiler.
SOĞUK TERAPİ UYGULAYIN
Kenyon, soğuk terapinin artritten muzdarip eklemlerde etkili olabileceğini belirtiyor. Soğuk buz torbaları, kan damarlarının daralmasına neden olması sebebiyle şişlik ve ağrılı bölgelerdeki iltihaplanmayı azaltarak ağrı da azaltabilir.
Buz paketlerini bir havluya veya tülbente sardıktan sonra cildinize bastırın. İlk anlarda rahatsız edici gelse de ağrıyı azaltmaya yardımcı olacaktır.
AĞRILI EKLEMLERE DOĞRU MASAJ UYGULAMASI
Kenyon, ağrılı ve artrite sahip eklemlerde masaj yapılarak geçici bir rahatlama elde edilebileceğini belirtiyor. Bu yatıştırıcı adımı kolaylaştırmak için ev masajınzı okaliptus yağı ile yapabilirsiniz. Parmak uçlarınızla ağrılı bölgeleri ovalayarak ağrıyı hafifletebilirsiniz.