Bitti sanmayın! "Covid-19" geri döndü: "Korunmak için..."

Dr. Demir, "COVID-19 pandemisinin ilan edilmesinin üzerinden dört yıldan fazla bir süre geçti, ancak küresel pandemiye neden olan virüs hala ortalıkta dolaşıyor. KP.3 uzun bir serinin en sonuncusu oldu. Bu varyant belli bir mevsimsel bir seyir izlemiyor ve salgın dalgası yılın herhangi bir döneminde ortaya çıkabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nde (CDC) salgınları inceleyen uzmanlar, her yıl Temmuz ayında Covid vakaları ve hastaneye yatışlarda ani bir artış gözlemlendiğini belirtiyor. Buna, yaz dönemi dalgası adını veriyorlar. Bu yaz, Covid dalgasının yayılımının artmasının insanların festival ve konserler gibi fiziksel yakınlık gerektiren ortamlarda bulunması ve klimaların aşırı kullanılması sonucu havanın kuruması ile açıklıyorlar" dedi.