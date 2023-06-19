Biyokimya profesöründen stres bitiren besin önerisi! 3 hafta tüketende ne üzüntü kalıyor ne depresyon...

Çikolata, hepimizin en sevdiği ve tüm dünyada en sık tüketilen besinlerin başında geliyor. Genellikle "atıştırmalık" olarak nitelendirilen bu besinin aslında birçok şeyi iyileştirdiğini ve özellikle bitter çikolatanın ruh halinizi yenileyebileceğini biliyor muydunuz?
Bitter çikolata, ruh halinizi iyileştirebilir ve sizi daha mutlu edebilir. Ayrıca, genel sağlığınızı iyileştirebilecek mineraller ve antioksidanlar gibi sağlıklı besinler yönünden oldukça zengindir.
"YORGUNLUKLA MÜCADELE EDER, KAN AKIŞINI İYİLEŞTİRİR"
Bitter çikolata, yüksek lif içeriği nedeniyle yorgunlukla mücadelede yardımcı olur. Daha iyi uyumanıza yardımcı olabilecek magnezyum içerir. Bitter çikolata flavanolleri, güneşte bir gün geçirmek için dışarı çıkarken cildiniz için UV (ultraviyole) ışın koruması sağlayabilir. Bu flavonoller, kan akışını iyileştirmeye ve kan basıncını düşürmeye ek olarak bazı kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir.
Son zamanlarda yapılan bir çalışma, üç hafta boyunca bitter çikolata (%85 kakao) tüketenlerin kontrol grubuna göre daha az yan etki yaşadığını gösterdi ve bu da çikolatanın sakinleştirici etkilerinin gerçek olduğunu gösteriyor.
"BİTTER ÇİKOLATA DAHA ETKİLİ"
%70 kakao grubunda aynı sonuca sahip olmaması kakao miktarının önemli olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, sütlü çikolataya kıyasla bitter çikolata, ruh halinizi yükseltmede daha etkili olabilir.
Ayrıca bitter çikolata, fosfor, magnezyum ve demir gibi önemli miktarda mineral içerir.
"DEMİR VÜCUTTA HAYATİ ÖNEME SAHİP"
USA TODAY ile daha önce yapılan bir röportajda, Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Kampüsü'nde biyokimya ve moleküler genetik alanında yardımcı araştırma profesörü olan Dr. Travis Nemkov, demirin vücuttaki hayati işlevi hakkında konuştu.
Nemkov, "Demir, vücudun her yerine oksijen taşımak için demiri kullanan kırmızı kan hücrelerindeki protein olan hemoglobini üretmesi için kritik öneme sahiptir" dedi.
"KARDİYOVASKÜLER RAHATSIZLIKLARI DA ÖNLEYEBİLME KAPASİTESİNE SAHİP"
Dr Nemkov; "Zengin demir kaynakları arasında güçlendirilmiş tahıllar, kırmızı et, kümes hayvanları, balık, istiridye, barbunya, mercimek, nohut, domates,ıspanak, koyu yeşil yapraklı sebzeler, patates, kaju fıstığı ve en önemlisi, bitter çikolata (%45-69 kakao) bulunuyor" açıklamasını yaptı.
Bitter çikolatada bulunan başka bir antioksidan türü olan flavanoller, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Çoğu şeyde olduğu gibi burada da ölçülü olmak önemlidir.Çikolatanın yüksek kalorili içeriği sonunda kilo alımına neden olabilir. Sütlü ve bitter çikolatanın her ikisi de yüksek şeker potansiyeline sahiptir, ancak bu açıdan bitter çikolata tercih edilir. Bununla birlikte, muhtemelen bitter çikolata tüketiminin dezavantajlarından daha fazla avantajı olacaktır.