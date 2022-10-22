Böbreklerinizi çürütebilir! Bu kan grubu en büyük risk altında

KAN GRUBUNUZ SİZİ DAHA YÜKSEK RİSK ALTINA SOKUYOR OLABİLİR Penn Medicine'e göre kanımız, içinde ne tür antijenlerin bulunduğuna göre sınıflandırılır. A, B, AB veya O tipi kanın yanı sıra pozitif veya negatif bir Rh faktörüne sahip olabilirsiniz. Saç renginiz ve göz renginiz gibi, kan grubunuz da genetik olarak kalıtsaldır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, belirli kan grubuna sahip kişilerin, bazı hastalıklara ve tıbbi durumlara daha yatkın olduğunu keşfettiler. Penn Medicine, kalp hastalığı, kalp krizi, hafıza kaybı ve bazı kanser risklerinin kan grubundan etkilenebileceğini belirtiyor.

BAZI KAN GRUPLARI BÖBREK TAŞLARINA DAHA YATKIN Nisan 2021'de eLife'da yayınlanan bir İsveç araştırması, beş milyondan fazla insanla ilgili sağlık kaydı verilerini inceledi ve kan grupları ile binden fazla farklı hastalık arasında bağlantı olduğunu tespit etti. B tipi kan grubu olan kişilerin böbrek taşı geliştirme riskinin daha düşük olduğunu tespit ettiler. Bu durum, diğer kan gruplarının ise daha büyük risk altında gösteriyordu. Araştırmacıların kan grubuyla ilişkilendirdiği tek durum böbrek taşları değildi. Araştırmanın yazarı Karolinska Institutet'te Epidemiyoloji Doçenti Gustaf Edgren, bulgularının, böbrek taşları ve hamileliğe bağlı hipertansiyon ve kan grubu veya grubu gibi durumlar arasındaki yeni ve ilginç ilişkileri vurguladığını belirtti. Hastalık gelişiminin arkasındaki mekanizmaları belirlemek veya belirli koşullara sahip bireyleri tanımlamanın ve tedavi etmenin yeni yollarını araştırmak için gelecekteki çalışmalara zemin hazırlayabileceğini dile getiriyor.