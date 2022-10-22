Böbreklerinizi çürütebilir! Bu kan grubu en büyük risk altında

Mayo Clinic, mineraller ve tuzların sert tortulara dönüşerek böbrek taşlarının oluşumuna neden olduğunu belirtiyor. Ağrılara neden olan bu taşlar, aynı zamanda bazı ilaçların ve takviyelerin alımında da ortaya çıkabilir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı geliştirmeye yatkın olduğunuzu gösterebilir. Ayrıca kötü beslenme ve kronik susuzluk da sizi yüksek risk grubuna dahil edebilir.
Tüm bu etkenlerin yanı sıra, kan grubu da böbrek taşı geliştirme riskini barındırıyor. Nisan 2021'de yayınlanan bir İsveç çalışması, kan grubunun böbrek taşına neden olma olasılığını artırabileceğini tespit etti. Kan grubunun sizi ne denli savunmasız haline getirdiğine dair tüm ayrıntılar…
AĞRILI OLSA DA ÖLDÜRÜCÜ DEĞİLDİR
Mayo Clinic, böbrek taşlarının ortaya çıkması halinde kaburgaların altında, sırtınızda ve yanlarınızda keskin ve şiddetli bir ağrı yaşayabileceğinizi belirtiyor. Ağrı dalgalar halinde gelebilir, kasıklara yayılabilir, mide bulantısı, kusma, ateş, titreme ve idrarda yanma gibi belirtilerle bir araya gelebilir. Tüm bu belirtiler ortaya çıktığında uygun müdahale için mutlaka uzman bir doktora danışmanız büyük önem taşıyor.
KAN GRUBUNUZ SİZİ DAHA YÜKSEK RİSK ALTINA SOKUYOR OLABİLİR
Penn Medicine'e göre kanımız, içinde ne tür antijenlerin bulunduğuna göre sınıflandırılır. A, B, AB veya O tipi kanın yanı sıra pozitif veya negatif bir Rh faktörüne sahip olabilirsiniz. Saç renginiz ve göz renginiz gibi, kan grubunuz da genetik olarak kalıtsaldır.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, belirli kan grubuna sahip kişilerin, bazı hastalıklara ve tıbbi durumlara daha yatkın olduğunu keşfettiler. Penn Medicine, kalp hastalığı, kalp krizi, hafıza kaybı ve bazı kanser risklerinin kan grubundan etkilenebileceğini belirtiyor.
BAZI KAN GRUPLARI BÖBREK TAŞLARINA DAHA YATKIN
Nisan 2021'de eLife'da yayınlanan bir İsveç araştırması, beş milyondan fazla insanla ilgili sağlık kaydı verilerini inceledi ve kan grupları ile binden fazla farklı hastalık arasında bağlantı olduğunu tespit etti.
B tipi kan grubu olan kişilerin böbrek taşı geliştirme riskinin daha düşük olduğunu tespit ettiler. Bu durum, diğer kan gruplarının ise daha büyük risk altında gösteriyordu.
Araştırmacıların kan grubuyla ilişkilendirdiği tek durum böbrek taşları değildi. Araştırmanın yazarı Karolinska Institutet'te Epidemiyoloji Doçenti Gustaf Edgren, bulgularının, böbrek taşları ve hamileliğe bağlı hipertansiyon ve kan grubu veya grubu gibi durumlar arasındaki yeni ve ilginç ilişkileri vurguladığını belirtti. Hastalık gelişiminin arkasındaki mekanizmaları belirlemek veya belirli koşullara sahip bireyleri tanımlamanın ve tedavi etmenin yeni yollarını araştırmak için gelecekteki çalışmalara zemin hazırlayabileceğini dile getiriyor.
YAŞAM TARZI SEÇİMLERİ BÖBREK TAŞLARINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR
B tipi kanınız varsa ve bu nedenle potansiyel olarak daha düşük böbrek taşı geliştirme riskiniz olsa bile, belirli yaşam tarzı seçimleri yapmak, bunlarla başa çıkma şansınızın daha da azalmasına yardımcı olabilir.
Healthline, böbrek taşını önlemenin en iyi yolunun bol su içmek olduğunu söylüyor. Yeterli su alımını sağlamak, sık idrara çıkmanıza ve idrarınızın daha az konsantre olmasına ve dolayısıyla taşlara dönüşebilen tuzları daha fazla seyreltmenize yardımcı olur. Uzmanlar, kalsiyum açısından zengin yiyecekler yemek ve sodyum alımını azaltmak böbrek taşı riskinizi de düşürdüğünü söylüyor.