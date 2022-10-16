Boğaz ağrısına hızır gibi yetişiyor! İşte bir günde soğuk algınlığını bitiren karışım

Doğa, birçok alanda olduğu gibi hastalıklar konusunda da rahatlatıcı çareleri sunuyor. Özellikle bazı bitkiler ve besinler, soğuk algınlığı üzerinde etkili bir çaredir. Bu nedenle doktorunuzun önereceği tedavinin yanı sıra destek olarak doğanın bu faydalarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca tüm bu tarifleri denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor. İşte o tarifler…
ADAÇAYI VE EKİNEZYA ÇAYI
2009'da yapılan bir araştırma, ekinezya / adaçayı boğaz spreyinin, boğaz ağrısını ve kaşınmayı hafifletmek için tipik uyuşturucu maddeler klorheksidin / lidokain kullanan bir sprey kadar etkili olduğunu gösterdi.
ELMA SİRKESİ
Sirkenin asidik yapısı, boğazdaki bakterileri öldürebilir ve ayrıca boğaz ağrısını yatıştırabilir. Ayrıca balgam sorununu da belli oranda hafifletebilir. Kullanımı ise;
1 çay kaşığı elma sirkesi ve yarım su bardağı su ile karıştırdıktan sonra iyice çalkalayın ve gargara olarak kullanın.
Ayrıca yaptığınız bir bardak bitki çayına 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı bal da ekleyebilirsiniz.
ÇİĞ SARIMSAK
Sarımsak, bakteriyel bir enfeksiyon durumunda yardımcı olabilecek antiseptik özelliklere sahip olması sayesinde boğaz ağrısını da hafifletebilir. Çiğ sarımsak ezildiğinde, antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahip olan "allisin" adı verilen bir bileşik salgılar.
Boğaz ağrısı için sarımsak kullanmanın en iyi yolu tek bir dişi yaklaşık 15 dakika boyunca emmektir. Çiğ sarımsağı daha kolay sindirmek için rendeleyebilir ve biraz bal veya zeytinyağı ile karıştırabilirsiniz.
TAZE ZENCEFİL
Bir yemek kaşığı taze soyulmuş ve rendelenmiş zencefil kökünü 1 litre su, bir yemek kaşığı bal ile karıştırın. Ardından bu karışımı bir tencerede orta ateşte kaynattıktan sonra 10 dakika dinlendirin. İçerisine biraz limon suyu sıkın. Zencefil kökü çayı, iltihabı azaltmaya ve boğaz ağrısını dindirmeye yardımcı olur.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Sevdiğiniz bir sıcak içeceğin içerisine, özellikle ekinezya, ıhlamur veya adaçayı gibi bir bitki çayının içerisine ekleyeceğiniz hindistan cevizi yağı, iltihap önleyici etkilere sahiptir. Mukoza zarlarındaki tahrişi azaltarak boğaz ağrınızın hafiflemesine yardımcı olur.