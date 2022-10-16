Boğaz ağrısına hızır gibi yetişiyor! İşte bir günde soğuk algınlığını bitiren karışım

ÇİĞ SARIMSAK

Sarımsak, bakteriyel bir enfeksiyon durumunda yardımcı olabilecek antiseptik özelliklere sahip olması sayesinde boğaz ağrısını da hafifletebilir. Çiğ sarımsak ezildiğinde, antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahip olan "allisin" adı verilen bir bileşik salgılar.

Boğaz ağrısı için sarımsak kullanmanın en iyi yolu tek bir dişi yaklaşık 15 dakika boyunca emmektir. Çiğ sarımsağı daha kolay sindirmek için rendeleyebilir ve biraz bal veya zeytinyağı ile karıştırabilirsiniz.