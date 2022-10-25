Boğaz ağrısına iyi geliyor diye tüketmeyin! İyileştirmeyi geciktiriyor...

Boğaz ağrısının başlangıç şekli, eşlik eden semptomlar, hastanın genel durumu ve muayene ile viral-bakteriyel ayrımı yapılabilir.Ampirik tedavi hemen başlanabilir.Ayrım yapılamayan kişilerde ve çocuklarda kan tahlili ve çeşitli testler yaparak kesin tanıya ulaşılabilir. Bir çok insan hastalık semptomları başlar başlamaz bunun ilerleyerek ağırlaşmasından korkmaktadır ve bunu engellemek için geleneksel ve tamamlayıcı bir çok uygulama yapmaktadır. Hastalıklar genelde burun akıntısı burun tıkanıklığı ve göz yaşarması ile yani rinit ile başlar, sonrasında boğaz ağrısı gıcıklanma ve yutma zorluğu eklenerek faranjit oluşur, sonrasında ses kısıklığı eklenirse larenjit, ve nihayetinde kuru veya balgamlı öksürük eklenerek bronşit oluşur.

Sonuç olarak havayolu burundan başlayıp akciğere kadar devam ettiği için hava yolunu etkileyen tüm yerlerde semptomlar ortaya çıkabilir.