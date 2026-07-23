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Boğazınızdaki 'geçmeyen gıcık' o hastalığın habercisiymiş! Uzmanı uyardı: Bu belirtilere kulak verin!

Boğazda takılma hissi, geçmeyen gıcık öksürük ve ses kısıklığı yaşayan birçok kişi çözümü boğaz enfeksiyonunda arıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muhammed Ali Özçelik, bu şikayetlerin “Sessiz reflü” olarak bilinen boğaz reflüsünden kaynaklanabileceğini belirterek, “Mide yanması olmadığı için hastalar uzun süre farklı branşlara başvurabiliyor. Oysa altta yatan neden boğaz reflüsü olabiliyor” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:10 PAYLAŞ ABONE OL

Her boğaz temizleme ihtiyacı ya da ses kısıklığı enfeksiyon belirtisi olmayabilir. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muhammed Ali Özçelik, klasik reflüden farklı seyreden sessiz reflünün çoğu zaman mide şikâyeti oluşturmadan ilerlediğini belirterek, "Boğazda yabancı cisim hissi, yutkunma güçlüğü ve kronik öksürük gibi yakınmalar sessiz reflünün en önemli belirtileri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

MİDE YANMASI OLMADAN DA GÖRÜLEBİLİYOR Sessiz reflünün, halk arasında boğaz reflüsü olarak bilinen laringofaringeal reflü hastalığı olduğunu belirten Dr. Özçelik, klasik mide reflüsünden farklı belirtilerle ortaya çıktığını söyledi. Özçelik, "Hastalarda çoğu zaman mide yanması ya da ekşimesi görülmediği için şikâyetlerin mide kaynaklı olabileceği düşünülmüyor. Bunun yerine boğazda takılma hissi, ses kalitesinde bozulma, sürekli boğaz temizleme ihtiyacı, gıcık öksürük ve yutkunurken yabancı cisim hissi gibi belirtiler ön plana çıkıyor. Bu nedenle hastalar uzun süre farklı polikliniklere başvurabiliyor" dedi.