Bölgesel zayıflamak için 10 altın kural

Yaptığınız diyet programında size ait olmayan bi diyet listesi uygularsanız tartıda gördüğünüz eksiler yağ kaybı olmayacağı için ne kadar zayıflarsanız zayıflayın bölgesel olarak incelemezsiniz. Bölgesel zayıflamak ancak ve ancak yağ kaybıyla mümkündür. Bunun da yüzde 70 diyet yüzde 30 spor etkilidir. Eğer verdiğiniz kilo yağdan olursa sarkmazsınız ve geri de almazsınız. Tabi ki geri almamak için ideal kiloda diyeti bitirmeniz gerekir.

1. Kalori kısıtlı diyetlerden vazgeçin

Ne kadar az yerseniz bazal metabolik hızınız o kadar düşer. Bu yüzden kendinizi aç bırakacağınız diyetler yaparsanız sadece su ya da kas kaybedebilirsiniz. O zaman da istediğiniz kiloya düşseniz bile normal düzene geçtiğiniz zaman verdiğiniz kiloyu geri alırsınız. Günlük almanız gerektiği kadar enerji alın ve kalori hesaplaması yapmayın. Çünkü yiyeceklerin kalorisini hesaplayamazsınız.

2. Karbonhidratı diyetten çıkartmayın

Vücudunuz günlük enerjisinin yüzde 40-50sini karbonhidratlardan karşılar. Karbonhidratı tamamen diyetten çıkarmak, sürekli protein ağırlıklı beslenmek dönem dönem uygulanması gerekse de uzun süreli ve sürekliliği olmadığı için böbreği yorar. Basit şekerler yerine kompleks şekerleri tüketin. Öğünlerinizin yanına esmer ekmek tüketebilirsiniz.