Böyle yemek yemek kalp krizi sebebi! Kanda pıhtılaşmaya neden oluyor...







KANDA PIHTILAŞMAYA NEDEN OLABİLİR

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyeni Tülay Domaç da çarpıcı bir konuya parmak bastı. Bu, ramazanda uzun süren açlıktan sonra nasıl yemek yenmesi konusu. Dyt. Domaç, ramazanda yemeğe aniden yüklenerek ve hızlı bir şekilde fazla miktarda yemek yemenin kana salınan bazı hormonların etkisiyle kanda pıhtılaşmayı artırabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Kan sindirim organlarında birikebilir veya hayati organlara giden kan akımını azaltabilir. Bu durum ani hipertansiyon atakları, hiperglisemi atakları, kalp spazmı, inme, ani ritim bozuklukları ve kalp krizi riskini artırır. Bu nedenle iftar ve sahurda yavaş yavaş yemek, besinleri çok iyi çiğnemek, bununla birlikte besinlerin içeriği ve miktarı kalp damar sağlığı için çok önemlidir."