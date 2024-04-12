Bu 10 kuralı uygulayanın kalbi saat gibi çalışıyor

"Stresli yaşam koşulları, hareketsiz yaşam tarzı, obezite, kontrolsüz seyreden hipertansiyon, yüksek kolesterol değerleri, şeker hastalığı, böbrek yetersizliği, sigara tüketimi gibi kalp ve damar hastalığı riskini arttırıcı faktörler bilinen klasik risk faktörleridir. Bunların dışında kalbi de etkileyebilen bazı infeksiyonlar (viral, bakteriyel, paraziter), hava kirliliği, uyku apnesi gibi faktörlerde sayılabilir. Terk etmemiz gereken alışkanlıkları terk edin, stresli yaşam koşullarını yok edin ve sigarayı bırakın. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile sadece kalp değil diğer tüm hastalıklardan da korunacaksınız."

Risk faktörleri göz önüne alındığında kalp hastalıkları erkeklerde 40'lı yaşlarda, kadınlarda ise 50'li yaşlarda ve sonrasında gözlendiğini söyleyen Uzm. Dr. Alan, kalbi etkileyen olumsuz durumları şöyle sıraladı:





KALBİ KORUMAK İÇİN 10 ÖNEMLİ ÖNERİ

Kalbi korumanın 10 önemli önerisini paylaşan Uzm. Dr. Alan, şunları ekledi:

"Sigara içiyorsanız sigarayı bırakın. Sigara ve alkol yalnızca kalp ve damar hastalıklarını değil buna bağlı olarak çok sayıda farklı hastalıklara neden oluyor.

Sağlıklı bir diyet yapın. Önerilen örnek beslenme modeli Akdeniz tipi olandır. Beslenmenizde meyve, sebze, baklagil, tam tahıllı ürünler, liften zengin gıdalar, işlenmemiş badem, ceviz, fındık gibi yemişler, işlenmemiş doğal sıkım zeytin yağı gibi doymamış yağlardan zengin bitkisel yağlar, mevsiminde tüketilen özellikle yağlı balıklar yer almalı. Çok fazla et ve işlem görmüş et ürünleri, tatlı veya rafine tahıl yemeyin.